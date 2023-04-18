Сотня корів згоріли живцем, решту - евакуйовували під обстрілами: 400 рогатих переселенців із Бахмута мають новий дім

Корови потроху оговтуються, починають давати більше молока, вчаться не боятись гучних звуків і звикають до нових для себе людей.

Майже сотня згоріли живцем, або отримали смертельні поранення, ще чотирьохсот вдалось врятувати. На Дніпропетровщину евакуювали молочне підприємство з-під Бахмута. Чотири сотні корів та телят зголосилося прийняти у себе господарство Дніпровського району. Змучену обстрілами та тяжкою дорогою худобу тепер добре годують, дають вітаміни та намагаються вивести зі стресу, йдеться в ТСН.

Після дороги молоді телички втомлені, налякані та дезорієнтовані. Аби загнати їх до приміщення, в якому тепер мешкатимуть, треба докласти неабияких зусиль. Врешті до ангару вони заходять і одразу кидаються їсти, бо понад 13 годин дороги їх добряче виснажили.

Це остання партія корівок з під Бахмута, яких третій день поспіль привозять до молочного господарства на Дніпропетровщині. Тут прийняли майже 400 голів - дорослих і телят. Усіх підселяють до місцевих у різні корпуси. “В зв'язку з тим, що до нам приїхали наші переселенці, коровки, ми потіснилися місцями. Зараз тут 50 коров наших, як ми їх називаємо, і 50 голов із Бахмута”, - кажуть на господарстві.

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Господарство, якому належали ці корівки успішно працювало у передмісті Бахмута. Утім, “руський мір” дістався і туди. Обстріли зруйнували частину приміщень, вбили та поранили майже сотню тварин. “Загинуло після першого прильоту близько 100 голів, просто живцем вони були спалені, деякі з такими несумісними з життям травмами були. Після таких прильотів керівництво почало шукати місце для евакуації”, - розповідають працівники.

Прийняти рогатих переселенців зголосилось сільгосппідприємство на Дніпропетровщині. Вони і допомогли з транспортом. Кажуть, розуміють, що пригодувати ще 400 голів, просто не буде. Однак покинути худобу напризволяще не змогли.

Найтяжче, згадує ветеринарний лікар бахмутського підприємства, було організувати евакуацію. Знадобились 11 скотовозів. Вантажили під канонаду обстрілів. “Складно, коли бухають, навколо прильоти, там уже на час не дивишся, треба максимально швидко загрузити тварин і безпечно вивезти. Стресів вони пережили дуже багато, на жаль, але вони тримаються, як і вся наша Україна”, - каже чоловік.

Є загін і для так званої ясельної групи, куди підселили найменших рогатих, точніше поки що безрогих, переселенців. Їм лячно, вони постійно мукають. Однак працівники роблять усе можливе, аби телятка швидше адаптувались. Навіть більше соломи їм підкладають ніж місцевим. “Ми їх погодували, але однаково вони ще плачуть, ще не дуже комфортно в цій ситуації, але думаю вони звикнуть”, - кажуть на господарстві.

З-під Бахмута евакуювали 400 корів та телят

Корівок теж не обходять увагою, вже підібрали для них спеціальне харчування. “Їх оглядають ветлікарі, буде їм надана допомога, вони в нас прийдуть реабілітацію, ми для них розробили кормовий раціон, дали їм там більш поживні речовини, плюс вітаміни, щоб вони могли достойно перенести стрес”, - розповідають місцеві ветеринари.

Корови потроху оговтуються, починають давати більше молока, вчаться не боятись гучних звуків і звикають до нових для себе людей. Найімовірніше тут затримаються надовго, бо повертатись їм зараз нікуди.

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