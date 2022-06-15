Союзники готують новий пакет військової допомоги для України - деталі від ТСН

Наразі Україна має недостатньо броньованої техніки, і через це вона втрачає військових.

Нову партію озброєнь для України варто очікувати від союзників після вже третьої зустрічі так званої групи Рамштайн. Вона відбудеться 15 червня у Брюселі.

Чого варто очікувати Україні від цієї зустрічі, розповіла кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

"Міністр оборони Ллойд Остін вже вирушив до Брюсселя, де 15 червня відбудеться вже третє засідання групи, яка отримала умовну назву "Рамштайн" - це назва військової бази, де вони збиралася вперше. По суті, Рамштайн - це збори міністрів оборони тих країн, які надають військову підтримку Україні. І працює це таким чином - вони мають можливість послухати напряму, якими є потреби в озброєнні в України, і обговорити, що в кого є і найголовніше, що хто готовий надати", - розповіла наша кореспондентка.

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Напередодні міністр Остін сказав, що з ними напряму спілкуватиметься міністр оборони України Олексій Резніков.

У вівторок в міністерстві оборони США відбувся закритий брифінг, на якому високопоставлений чиновник на умовах анонімності говорив про те, що готується новий пакет військової допомоги.

"Те, що відбувається на фронті зараз, вони називають артилерійською дуеллю, тож Україна потребує, гаубиць і реактивних систем залпового вогню, які працюють на більші відстані. І Пентагон очікує, що після цієї зустрічі краіни-партнери зроблять оголошення про нові постачання зброї", - розповіла журналістка.

Ольга Кошеленко додала, що 14 червня ТСН у режимі аудіоконференції маламожливість поспілкуватися із постійною представницею США в НАТО Джуліан Сміт. Вона розповіла, що кількість учасників так званої групи Рамштайн вже зросла до майже 50, і розповіла, чого можна від цієї групи очікувать.

"Сенс цієї зустрічі, щоб країни, які надають підтримку Україні, зібралися і, по-перше, почули, яким напряму від України, яким є їхній запит на даний момент, обговорили, що вже надано, нагадаю, що зберуться представники близько 50 країн. І насамкінець визначилися, які внески ці країни хочуть зробити надалі. Це живий процес, ми отримуємо інформацію від наших українських партнерів практично щоденно про їхні потреби і з’єднуємо їх з країнами, які мають можливості ці потреби задовольнити", - розповіла Джуліан Сміт.

Про свої очікування від Рамштайна-3 сьогодні говорив і президент України. Спілкуючись із датськими ЗМІ, Володими Зеленський назвав основні потреби на цей час: це як і раніше сучасна ППО.

"Україна має недостатньо броньованої техніки, і через це втрачає військових. А також Зеленський сказав про нестачу зброї, яка працює на великі дистанції - щоб зрівнятися із силами, які має агресор. В сьогодні заступник міністра оборони США Колін Калл сказав, що хоч Росія має амбітні плани і все ще хоче захопити всю Україну, вони не бачать таких можливостей. Мовляв, росіяни досягають тактичних успіхів де-не-де", - резюмувала журналістка ТСН.

Ексклюзив: новий пакет військової допомоги Україні готується - деталі від ТСН

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