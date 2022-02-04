Спалах COVID-19 серед дітей у Житомирській області: такої кількості хворих не було

Переважно до лікарень шпиталізують учнів початкової школи.
У Житомирській області фіксують зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 лютого.
В регіоні від початку тижня щодня шпиталізують по два десятки малюків. Переважно до медзакладу потрапляють учні початкової школи.
COVID-відділення міської дитячої лікарні майже заповнене ущент. У міській раді кажуть, що такої кількості хворих дітей не було навіть тоді, коли регіон був у "червоній" карантинній зоні. Також ситуацію ускладнює і грип. За останній тиждень на нього захворіли 7,5 тисяч дітей в області.
"У нас було п'ять дітей, шість, десять, максимум до 20 дітей. Сьогодні у нас перебуває в лікарні 58 дітей. Зберігається ріст захворювання саме серед дітей молодшого віку, молодшого шкільного віку - це 1-5 класи в першу чергу", - каже заступниця мера Марія Місюрова.
Саме тому чиновники вирішили подовжити дистанційне навчання у школах ще на тиждень.
Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 235 тисяч дітей. Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10–14 років — понад 40 %. Ще 26% припадають на категорію 15–17 років. Наразі спостерігається підвищення захворюваності серед дітей. У багатьох регіонах заклади освіти переходять на дистанційний формат навчання через зростання рівня захворюваності.
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