Спалах COVID-19 в Україні: Ляшко розповів, чи готова система охорони здоров'я до боротьби

Станом на 27 січня у "червоній" зоні – дві області.
За добу 26 січня виявили найбільшу кількість інфікованих СOVID-19 за весь час пандемії, науковці НАН прогнозують зростання нових випадків. У МОЗ запевнили, що система охорони здоров'я готова реагувати на виклики нової хвилі коронавірусної хвороби.
Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми постійно розгортаємо ліжка, хоча ми сьогодні маємо 30% зайнятих ліжок, але готовність повинна бути 100%. Якщо по споживанню кисню порівняти, скільки ми сьогодні споживаємо. Це близько 120 тонн на добу, при тому, що на пікових цифрах при таких значеннях у листопаді ми споживали 370 тонн на добу. Резерви є. Ми готові", – сказав Ляшко.
Міністр наголосив, кожен громадянин повинен розуміти, що у боротьбі з пандемією не можна покладатися виключно на лікарів і на медичну систему. Він закликав українців піти до кабінетів та отримати щеплення проти коронавірусу.
Нагадаємо, за добу 26 січня виявили понад 32 тисячі нових випадків коронавірусу. Таке число недужих уперше фіксують в Україні за весь час пандемії. Найбільше нових хворих на Прикарпатті – регіон уже в "червоній" зоні. І сьогодні до нього доєдналася і Рівненщина.
Як йдеться у сюжеті ТСН, через велику кількість госпіталізацій на Рівненщині розгортають додаткові лікарняні ліжка, школярів перевели на "дистанційку", а розважальні заклади для невакцинованих від коронавірусу закрили. Кількість хворих, кажуть медики, невпинно зростає. Нині область від початку пандемії побила антирекорд – майже півтори тисячі хворих за добу. Біля поліклінік черги на ПЛР-тести, а "інфекційка" міської лікарні заповнена хворими – довелося додатково перепрофілювати ще 3 відділення. Розгортають ліжка і по області, готуючись до хвилі ушпиталень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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