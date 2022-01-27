Спалах COVID-19 в Україні: Ляшко розповів, чи готова система охорони здоров'я до боротьби

Станом на 27 січня у "червоній" зоні – дві області.

За добу 26 січня виявили найбільшу кількість інфікованих СOVID-19 за весь час пандемії, науковці НАН прогнозують зростання нових випадків. У МОЗ запевнили, що система охорони здоров'я готова реагувати на виклики нової хвилі коронавірусної хвороби.

Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Ми постійно розгортаємо ліжка, хоча ми сьогодні маємо 30% зайнятих ліжок, але готовність повинна бути 100%. Якщо по споживанню кисню порівняти, скільки ми сьогодні споживаємо. Це близько 120 тонн на добу, при тому, що на пікових цифрах при таких значеннях у листопаді ми споживали 370 тонн на добу. Резерви є. Ми готові", – сказав Ляшко.

Міністр наголосив, кожен громадянин повинен розуміти, що у боротьбі з пандемією не можна покладатися виключно на лікарів і на медичну систему. Він закликав українців піти до кабінетів та отримати щеплення проти коронавірусу.

Віктор Ляшко розповів про прогнози щодо зростання захворюваності, лікування COVID та бустерних доз

Нагадаємо, за добу 26 січня виявили понад 32 тисячі нових випадків коронавірусу. Таке число недужих уперше фіксують в Україні за весь час пандемії. Найбільше нових хворих на Прикарпатті – регіон уже в "червоній" зоні. І сьогодні до нього доєдналася і Рівненщина.

Як йдеться у сюжеті ТСН, через велику кількість госпіталізацій на Рівненщині розгортають додаткові лікарняні ліжка, школярів перевели на "дистанційку", а розважальні заклади для невакцинованих від коронавірусу закрили. Кількість хворих, кажуть медики, невпинно зростає. Нині область від початку пандемії побила антирекорд – майже півтори тисячі хворих за добу. Біля поліклінік черги на ПЛР-тести, а "інфекційка" міської лікарні заповнена хворими – довелося додатково перепрофілювати ще 3 відділення. Розгортають ліжка і по області, готуючись до хвилі ушпиталень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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