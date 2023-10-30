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Спалах небезпечної хвороби у Вінниці: школярів відправили на дистанційне навчання

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Спалах небезпечної хвороби у Вінниці: школярів відправили на дистанційне навчання

У Вінниці спалах гепатиту А / Фото: Unsplash

У місті і надалі шукають причини інфікування людей.

У Вінниці через спалах гепатиту А школярі перейшли на дистанційне навчання. У місті триває пошук джерела інфікування. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

За останніми даними, кількість інфікованих у Вінниці сягнула 174 осіб. У 155 з них – гепатит А вже підтверджено, інші чекають на результати. 30  госпіталізованих – це діти.

У лікарнях лежать цілими родинами з однаковими симптомами – високою температурою, нудотою, слабкістю і жовтизною.

Недугу фіксують уже й у сусідніх з Вінницею населених пунктах. Джерело інфікування, тим часом, поки що не знайшли. Спочатку фахівці вважали, що це – вода з вуличних акваматів, але зразки, які взяли з них – негативні. Тож пошуки тривають. Головний державний санітарний лікар України  Ігор Кузін каже, епідстатистика свідчить про те, що джерело інфікування досі існує.

"Те що ми зараз бачимо, це - харчові продукти і можливо питна вода можуть бути такими причинами. Тому фахівці мають обстежити працівників і знайти серед них людину, яка перехворіла", – сказав він. 

Ігор Кузін в етері телемарафону / ©
Ігор Кузін в етері телемарафону

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Спалах гепатиту А у Вінниці! Дітей вже перевели на дистанційне навчання

Нагадаємо, на Вінниччині зростає кількість хворих на гепатит А. 

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Дата публікації
Перегляди
490
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