Спалах небезпечної хвороби у Вінниці: школярів відправили на дистанційне навчання

У Вінниці через спалах гепатиту А школярі перейшли на дистанційне навчання. У місті триває пошук джерела інфікування.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За останніми даними, кількість інфікованих у Вінниці сягнула 174 осіб. У 155 з них – гепатит А вже підтверджено, інші чекають на результати. 30 госпіталізованих – це діти.

У лікарнях лежать цілими родинами з однаковими симптомами – високою температурою, нудотою, слабкістю і жовтизною.

Недугу фіксують уже й у сусідніх з Вінницею населених пунктах. Джерело інфікування, тим часом, поки що не знайшли. Спочатку фахівці вважали, що це – вода з вуличних акваматів, але зразки, які взяли з них – негативні. Тож пошуки тривають. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін каже, епідстатистика свідчить про те, що джерело інфікування досі існує.

"Те що ми зараз бачимо, це - харчові продукти і можливо питна вода можуть бути такими причинами. Тому фахівці мають обстежити працівників і знайти серед них людину, яка перехворіла", – сказав він.

Ігор Кузін в етері телемарафону

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спалах гепатиту А у Вінниці! Дітей вже перевели на дистанційне навчання

Нагадаємо, на Вінниччині зростає кількість хворих на гепатит А.

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