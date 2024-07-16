Спалах отруєнь у Києві через відключення світла і генератори: що краще не купувати в магазинах

У Києві спостерігається стрімкий ріст харчових отруєнь через аномальну спеку, їх кількість зросла майже утричі за останній тиждень.

Аномальна спека не спадає у Києві. Здається від палючого сонця вже плавиться асфальт, що вже казати про продукти в магазинах, які на декілька годин залишаються без світла.

Адже не у всіх торгових точках є генератори, тому масло та морозиво у морозильних камерах таких магазинів деформоване від частого розмороження. А м'ясо та ковбаси мають підозріло обвітрений вигляд. Купувати такі товари небезпечно для здоров’я.

Окрім того, дехто з підприємців намагається економити бензин та спеціально не вмикають генератори.

Економія на генераторах та температурний режим

Спекотна погода триматиметься ще два тижні, тому фахівці рекомендують бути максимально уважними при купівлі продуктів харчування.

За словами Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби Києва, через такі екстремальні погодні умови, збільшилася кількість захворювань на гострі шлункові інфекції.

"Ситуація погіршується через масове відключення електроенергії та економії з використання генераторів. Як наслідок холодильне обладнання не набирає необхідної температури, яка потрібна для зберігання продуктів харчування. А вона має бути на рівні від 6 до 8 градусів °C", – розповідає ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва.

Експерт радить споживачам при купівлі продуктів харчування обов’язково звертати увагу на зовнішній вигляд товару та температуру його зберігання.

"Торгові приміщення мають бути обладнані термометрами, а власники повинні дотримуватися певного температурного режиму. Також там мають бути температурні журнали з інформацією про дотримання температурного режиму", – зазначає Олег Рубан.

Деякі підприємці не вмикають генератори

Три спалахи отруєнь на тиждень у Києві

Він додає, що через такі штучні та природні явища, фіксуються численні порушення умов по зберіганню продуктів харчування.

"Ми фіксуємо від 2 до 3 спалахів харчових отруєнь у Києві за тиждень. У минулому році фіксувався лише 1 такий спалах на тиждень. Рівень захворюваності зріс удвічі. Тому я рекомендував би людям купувати продукти харчування в офіційних місцях торгівлі, де є спеціальне обладнання. Уважно оглядати товар перед покупкою. А при виявлені порушень – повідомляти до Держпродспоживслужби. У разі отруєння або зміни стану здоров’я, потрібно терміново звертатися за медичною допомогою", – підкреслює Олег Рубан.

Небезпека від вірусних інфекцій

Фахівець пояснює, чому у разі отруєння у таку спеку варто терміново звертатися по допомогу до лікарів.

"Ми живемо у епоху вірусних інфекцій. А вірусна інфекція потребує зовсім іншого лікування, ніж бактеріальна. На минулому тижні, нами було зафіксовано у Києві два групових захворювання пов’язаних з норовірусом (кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк), де отруїлося понад 18 осіб, а ще спалах сальмонельозу у понад 8 осіб. Ці хвороби вимагають різних підходів у лікуванні та діагностиці. Тому звертатися до лікарів потрібно завчасно, щоб отримати правильне та якісне лікування", – пояснює Олег Рубан.

У Києві спостерігається ріст отруєнь через відсутність світла та аномальну спеку / Колаж ТСН.ua

Готували для дітей з сальмонелою

Окрім того, у Києві спалахнув скандал з компанією, яка обслуговує харчуванням приватні дитсадки і літні табори при приватних школах. Фірма співпрацювала з більш ніж 50 освітніми установами.

"На підприємстві "Їжак" зафіксовано спалах сальмонельозу. Виявлені чисельні порушення – починаючи з відсутності дозвільних документів і завершуючи жахливими умовами приготування їжі. Було винесено рішення про призупинення роботи підприємства, а також проінформовано про це всіх операторів ринку, які з ним працювали", – розповідає Олег Рубан.

Що краще їсти та пити у спеку

Очільник Держпродспоживслужби Києва, зазначає, що у таку аномальну погоду та брак електроенергії варто підтримувати як бізнес, так і споживача – має бути баланс, щоб зберегти бізнес та здоров’я людей.

"Я б радив у таку аномальну спеку їсти більше фруктів та овочів, пити багато води (не солодкої). А також намагатися не перегріватися на сонці. Щодо купівлі морозива, то його можна купувати, але уважно дивитися на стан упаковки. Якщо воно має вигляд повторного замороження, то його не слід купувати. Морозиво – це холодні жири, які впливають на шлунок не дуже корисно", – зазначає фахівець.

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Чи безпечно купувати на ринках?

За словами фахівця, на агропромислових ринках столиці офіційно працюють ветеринарно-санітарні лабораторії, де щодня проводять експертизу кожного продукту.

"Тому такі ринки безпечні для громадян, бо у кожного продавця є документи на товар. Якщо ж громадяни помітять якісь порушення санітарних норм, прохання звертатися до нас зі скаргами. Наприклад, нам надійшла скарга, що на Дарницькому ринку розвелося забагато мух. На місце мають виїхати з перевіркою наші інспектори", – розповідає Олег Рубан.

Експерт радить харчуватися овочами та фруктами / Фото: pixabay.com

Що заборонено продавати на вулиці?

Він нагадує, що на сільськогосподарських ярмарках столиці продаж продуктів, які швидко псуються тимчасово заборонений.

"Тимчасово заборонено продавати м'ясо, молоко, сир, ковбасу, рибу. Дозволено реалізовувати лише фрукти і овочі. Якщо ви побачите продаж м’яса чи інших тимчасово заборонених товарів, то обов’язково повідомляйте про таке. Наші інспектори виїдуть на місце для перевірки, а продавцям загрожують штрафи. Такі адміністративні порушення вже були виявлені у Голосіївському та Шевченківському районах", – підсумовує Олег Рубан.

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