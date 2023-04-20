Спалахи та вибухи над Україною можуть повторитись: фахівець попередив про загрозу із космосу

Профільні фахівці роз'яснили орієнтовну причину величезного спалаху, який бачили мешканці Київської області вночі 19 квітня.

Як розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua заступник начальника Головного центру спеціального контролю (входить до складу державного космічного агентства) Ігор Корнієнко, ця подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

"Ми вважаємо, що цим космічним тілом міг бути метеорит, який залетів, нагрівся і на певній висоті вибухнув. Все це було зареєстровано нашими засобами. Але додам, що версія про метеорит – це припущення, - каже Ігор Валерійович. – Ми не можемо відповісти на питання про його розмір та про те, на якій висоті це сталось, але можемо сказати про факт вибуху. Також ми визначили його параметри. Подія сталась о 21.57 за київським часом, це був момент вибуху. Разом з тим є інформація про те, що хтось чув вибух пізніше, після 22-ї години. Швидкість поширення хвилі 330 м\с., тому людина, яка знаходиться за 100 км, могла почути це через 5 хвилин. Треба розуміти, що швидкість поширення звука не така велика, як швидкість поширення світла, тому світло побачили майже всі одночасно, а момент вибуху хтось не почув, бо був дуже далеко, а хтось почув пізніше".

Які руйнування може спричинити

До цього Ігор Корнієнко додає, що якщо метеорит малого розміру, то при вході в атмосферу згорає на великій висоті: "Якщо великого розміру – йому треба для згорання більше часу. Коли нагрівається до певної температури, то вибухає і дрібні частинки теж згорають, не долітаючи. Інколи метеорит може впасти на землю. Якщо казати про 2013 рік, то був факт падіння Челябинського метеориту (спричинив руйнування, пошкодив вікна в будинках та поранив росіян – ред.). Він був дуже великим, вибухнув на висоті 30 км. До речі, наш центр теж зареєстрував його падіння, хоча до Челябинська від нас - тисячі кілометрів".

При цьому Ігор Корнієнко не виключає, що на українську територію могли впасти і залишки цього (нинішнього) міжпланетного тіла. Але станом на ранок 20 квітня офіційної інформації про руйнування внаслідок падіння невідомого космічного тіла поки не було зареєстровано. Хоча, як стає зрозумілим зі слів фахівця, пошкодження можливі, а їх масштаб напряму залежить від розміру того, що летить з космосу.

Поки без жертв

"Наш центр надав інформацію у всі державні органи, а вони вже повинні з’ясовувати, чи є ці залишки, чи їх немає. Теоретично можуть бути, інколи внаслідок падіння утворюються воронки. Станом на зараз немає інформації, що хтось постраджав. Можу додати, що якщо люди чули вибух, то це могла бути умовна невелика висота", - каже Ігор Корнієнко.

На питання про те, чи можливі ще падіння метеорітів, фахівець каже так: "Звичайно, можливі. Космічні тіла рухаються. На навколоземній орбіті обертається понад 20 тисяч об’єктів, які віднесені до космічного сміття та періодично потрапляють у атмосферу".

Спалахи та вибухи в Києві та області: що відомо

Напередодні увечері, 19 квітня, мешканці Київщини побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи. Втім, з чим були пов'язані спалахи над Києвом, досі точно не відомо.

В регіоні оголосили повітряну тривогу. Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО. Згодом стало відомо, що загрози збоку росіян не було і ППО не працювали. Натомість "тривогу" оголосили, аби заспокоїти людей

Окрім ППО була ще одна версія про падіння супутника NASA. Втім, вже на ранок 20 квітня це спростували. У космічному агентстві заявили, що супутник досі перебуває на орбіті.

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