Спалах гепатиту А у Києві: скільки людей вже хворіє і яка причина

У Києві спалах гепатиту А

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Стали відомі нові подробиці масового захворювання на гепатит А у Києві у Соломянському районі.

Як повідомив ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, станом на сьогоднішній вечір кількість хворих вже становила 88 осіб. З яких 38 — діти.

Про спалах гепатиту А у мікрорайоні Відрадний стало відомо ще 8 травня. Тоді до лікарів звернулися перші пацієнти.

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«Наразі на стаціонарному лікуванні залишаються 14 осіб, включно з 7 дітьми. За цей період 1237 людей, з них 881 дитина, були вакциновані від гепатиту А.», — розповідає ТСН.ua Сергій Чумак.

До цього часу точна причина поширення інфекції не встановлена.

«Ймовірно, що інфекція потрапила у воду під час виконання ремонтних робіт на водопровідній мережі або ж були якісь пориви і брудна вода потрапила у воду та спричинила захворювання у одному мікрорайоні Відрадний», — каже Сергій Чумак.

Для виключення всіх можливих варіантів Держпродспоживслужба проводить перевірку пунктів розливу питної води у мікрорайоні Відрадний.

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Нагадаємо, експерти виявили джерело зараження спалаху гепатиту A в Києві.

Також у Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А. Київводоканал запевняє, що централізована вода безпечна.