"Спалах — і все!": люди, які вижили під час кривавої атаки на автобуси у Краматорську, вперше розповіли про удари

Наслідки атаки по автобусах у Краматорську / © ДСНС

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Під час ворожого удару по двох рейсових автобусах у Краматорську загинули три десятки людей. Ще понад двадцятеро дістали поранення. Найтяжчих пацієнтів евакуювали до Дніпра.

Ті, хто отямився, розповіли про пережите кореспондентці ТСН Ользі Павловській.

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Не доїхала одну зупинку до лікаря — поранена пані Алла вистрибувала з автобуса, що загорівся.

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«Це рейсовий автобус. Їхала я якраз на приймання до лікаря. І оце воно як гупне! Просто в автобус! Що саме це було — чи дрон, чи щось інше — не знаю. Я, поки була притомна, вистрибнула з автобуса».

Удар по двох рейсових автобусах у Краматорську стався 8 жовтня — у салонах було повно людей. Поки рятувальники гасили пожежу, а медики рятували поранених, росіяни завдавали нових ударів.

Тридцять людей загинули. Ще понад два десятки постраждали. Сімох найтяжчих вдалося доправити до Дніпра. Серед них — водій автобуса.

«Щойно відʼїхав від зупинки. Бум — і все! Які укриття? Спалах — і все! На очах завіса. Нога болить. Намагався оглянути — майже нічого не бачу. Якось виліз з автобуса і почав від нього відповзати», — розповідає потерпілий.

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52-річний пан Дмитро — наймолодший з поранених. Лікарі кажуть: більшість постраждалих — це літні люди, які їхали у справах.

«Вік пацієнтів — 82, 68, 73, 72 роки, а найстаршому — 91 рік! Численні опіки, численні травми головного мозку, грудної клітки, кінцівок. Пацієнтка Людмила, 82 роки, перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Стан досі критичний», — зазначають медики.

Переїхав до Краматорська з Бахмута — пан Олександр того дня саме їхав з кумами оформлювати субсидію:

«На наступній зупинці нам потрібно було виходити. І в цей момент… Було два автобуси. Один — на тому боці, другий сюди йшов. І одночасно стався вибух. Почали витягувати людей. Автобус палає все дужче і дужче».

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Поранена пасажирка згадує жах перших хвилин після вибуху:

«Люди лежали. Живі вони чи мертві — я не знаю. Я сама повзла, якомога швидше. Кричать: "Давайте швидше від автобуса!". Я обернулася — один каркас від автобуса залишився. Палає весь. Я чимшвидше на колінах доповзла до будинку, де ми й сховалися».

Наразі стан пʼятьох поранених досі залишається тяжким. Медики Дніпра готують їх до нових операцій.

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