Туберкульоз у Черкасах / © ТСН

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У Черкасах тривають протиепідемічні заходи через виявлення випадків туберкульозу, зокрема серед дітей. Раніше у Мережі з’явилася інформація про три зафіксовані випадки захворювання — повідомлялося, що захворіли вихованці дитсадка, а також учні місцевих шкіл.

Місцеві мешканці були шоковані такими новинами та вимагали від чиновників негайних офіційних відповідей: чи дійсно підтверджено випадки туберкульозу і яких заходів вживатимуть у місті для непоширення хвороби та лікування пацієнтів.

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У соцмережах люди також нарікали на тривале перебування школярів в укриттях через постійні російські повітряні атаки. Озвучувалися різні версії: від того, що діти могли захворіти через тривале перебування у сирих підвальних приміщеннях, до припущень, що в укриття могла потрапити хвора на туберкульоз людина та інфікувати невакцинованих осіб.

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За роз’ясненнями ТСН.ua звернувся до Центру громадського здоров’я МОЗ України. Там підтвердили спалах інфекції та повідомили актуальні дані:

«Від 22 жовтня у місті зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 — серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти. Хворі отримують необхідне лікування», — зазначили в ЦГЗ МОЗ України.

У Центрі додали, що розуміють занепокоєння батьків, і детально пояснили, які заходи зараз проводяться, що потрібно знати про хворобу та як діяти, щоб захистити здоров’я дітей.

Що роблять фахівці?

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить епідеміологічне розслідування, встановлює можливі шляхи передавання інфекції та визначає коло людей, які могли контактувати з хворими на туберкульоз.

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Для контактних осіб заклади охорони здоров’я організовують необхідні обстеження. Спільно з освітянами впроваджуються протиепідемічні заходи, зокрема з урахуванням перебування дітей у спільних приміщеннях.

В Україні діагностика та лікування туберкульозу є безоплатними. Пацієнти отримують повний комплекс медичної допомоги, який включає:

консультації лікарів на всіх етапах лікування;

сучасні методи діагностики цього захворювання;

забезпечення необхідними протитуберкульозними препаратами;

обстеження для раннього виявлення можливих побічних реакцій на лікування та, за потреби, отримання симптоматичної терапії;

госпіталізацію за медичними показаннями;

медичну та психосоціальну підтримку.

Медична допомога надається відповідно до національних стандартів, розроблених на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Сучасний підхід до лікування передбачає людиноорієнтовану допомогу, постійний моніторинг ефективності терапії та дотримання міжнародних клінічних рекомендацій.

Сімейний лікар є важливим учасником команди, яка супроводжує людину протягом лікування туберкульозу. Він може:

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допомагати організовувати отримання протитуберкульозних препаратів і підтримувати регулярність їхнього приймання;

стежити за самопочуттям пацієнта та виявляти можливі небажані явища;

організовувати необхідні обстеження й передавати результати фтизіатру;

допомагати долати труднощі, які можуть призвести до переривання лікування.

Водночас сімейний лікар взаємодіє з фтизіатром, який забезпечує спеціалізований медичний супровід та ухвалює рішення щодо призначення або зміни схеми лікування.

Що важливо знати батькам?

Туберкульоз — інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом від людини, що має відкриту форму туберкульозу (з активним бактеріовиділенням). Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту, а також від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Імовірність розвитку хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи: якщо вона нездатна стримувати інфекцію, розвивається туберкульоз.

Водночас перебування в одному закладі освіти з людиною, яка захворіла на туберкульоз, не означає автоматичного інфікування. Так само інфікування туберкульозною паличкою не завжди призводить до розвитку захворювання.

Туберкульоз виліковний, а своєчасне виявлення інфекції та необхідні медичні заходи допомагають запобігти розвитку хвороби. Людям із груп ризику, зокрема тим, хто контактував із хворими на ТБ, рекомендовано пройти обстеження, адже рання діагностика дозволяє швидше розпочати лікування та запобігти поширенню інфекції.

Для ранньої діагностики застосовують:

скринінгове анкетування (опитування щодо симптомів і факторів ризику);

рентгенологічне обстеження органів грудної клітки;

молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу.

Одним із основних сучасних методів підтвердження діагнозу є тест GeneXpert. Він дозволяє протягом кількох годин виявити бактерію Mycobacterium tuberculosis та визначити її чутливість до протитуберкульозних препаратів.

Для дослідження використовують:

мокротиння — у дорослих;

кал — у маленьких дітей;

інші біологічні матеріали — за потреби.

Забір матеріалу та направлення на тест проводять у медичному закладі, куди звернувся пацієнт (найчастіше це заклад первинної медичної допомоги).

Якщо людина належить до груп ризику щодо захворювання на туберкульоз, вона має щороку проходити рентген-обстеження. Якщо ж з’явилися симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, варто звернутися до сімейного лікаря, який за потреби направить на додаткові обстеження та консультацію до фтизіатра.

Що робити, якщо ваша дитина відвідує один із закладів освіти, де виявлено випадки туберкульозу?

Якщо вам повідомили, що дитина належить до кола контактних осіб, обов’язково пройдіть рекомендоване медичне обстеження, навіть якщо дитина добре почувається. Якщо дитина має тривалий кашель, підвищену температуру, слабкість, нічну пітливість, втрату ваги або інші незрозумілі симптоми, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра. Якщо ви не отримували повідомлення про контакт, але маєте занепокоєння, зверніться до сімейного лікаря або педіатра — лікар допоможе оцінити ризики та визначити потребу в обстеженні. Не проводьте обстеження чи профілактичне лікування самостійно — їхню необхідність визначають медичні фахівці.

Чи потрібно переводити школи на дистанційне навчання?

За поточною оцінкою епідеміологічної ситуації, немає необхідності у загальному призупиненні очного навчання в закладах освіти, де зареєстровано випадки туберкульозу.

Водночас ситуація перебуває під постійним наглядом. Рішення щодо додаткових протиепідемічних заходів ухвалюватимуться з урахуванням результатів оцінки ризиків.

Коли буде оновлення інформації?

У середу, 25 листопада, заплановано проведення брифінгу з цієї теми. Під час заходу фахівці поінформують про актуальну епідеміологічну ситуацію, заходи реагування та дадуть відповіді на найпоширеніші запитання батьків і журналістів. Час і місце проведення повідомлять додатково.

У ЦГЗ закликають батьків орієнтуватися на офіційну інформацію, дотримуватися рекомендацій медичних фахівців і не поширювати персональні дані дітей та їхніх родин.

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