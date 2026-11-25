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Спалах туберкульозу в Черкасах: з'явились нові шокувальні подробиці
У Черкасах вже 29 дітей захворіли на туберкульоз. У місті тривають протиепідеміологічні заходи.
У Черкасах місяця там зареєстрували вже 32 випадки захворювання на туберкульоз, з них 29 — серед дітей.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Недугу підхопили школярі з дванадцяти різних освітніх закладів міста. При цьому, попри спалах, поки немає повідомлень про закриття або перехід шкіл на дистанційне навчання.
Міський голова Анатолій Бондаренко розповів у своїх соціальних мережах, що можливим джерелом інфекції могла стати жінка, яка померла від відкритої форми туберкульозу. За його словами, у неї було восьмеро онуків, які навчаються у школах. У соцмережах припускають, що діти могли заразитися у шкільних укриттях під час повітряних тривог. Міська влада готується скликати позачергову сесію міськради — щодо виділення грошів на закупівлю вакцини. Водночас мер наголосив: контроль за поширенням інфекційних хвороб — у компетенції обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Раніше ТСН.ua писав, що у Черкасах тривають протиепідемічні заходи через виявлення випадків туберкульозу, зокрема серед дітей. Раніше у Мережі з’явилася інформація про три зафіксовані випадки захворювання — повідомлялося, що захворіли вихованці дитсадка, а також учні місцевих шкіл.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові