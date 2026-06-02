Спалена груша та порятунок білого кота: щемливі історії зі столичного Виноградаря, який атакувала РФ (фото, відео)

Пані Ганна врятувала кота / © ТСН

Російські окупаційні війська завдали чергового руйнівного удару по житлових кварталах столиці. У Подільському району Києва, куди прилетіло вороже залізо, зафіксовано масштабні пошкодження цивільної інфраструктури.

На місці подій працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка задокументувала наслідки атаки та поспілкувалася з мешканцями, чиї домівки в один момент перетворилися на руїни.

Вибиті вікна, кабелі зі стелі та спалені авто: що відбувається після масованого обстрілу

Безпосередньо на столичному Виноградарі журналісти нарахували аж 5 постраждалих житлових будинків. Краєвиди навколо понівечених висоток шокують: повсюдно з корінням винесено вікна, зруйновано балкони, суттєво пошкоджено квартири та вщент спалено легкові автомобілі, що стояли у дворі.

Близько другої години ночі жителі почули перший потужний вибух, який для багатьох став початком нічного жаху. Пані Людмила згадує, що ударна хвиля була такої сили, що міжкімнатні двері її власної квартири миттєво злетіли з петель і впали просто на неї.

Наступні кілька вибухів літня жінка разом із лежачим чоловіком була змушена пересидіти в кімнаті, слухаючи, як навколо з тріском сиплються шибки та обвалюється металопластиковий профіль на балконах. Тепер пенсіонерка зі сльозами дивиться на понівечений двір і найбільше шкодує за квітучою грушею, яку вони разом із родиною власноруч посадили під вікном ще 1980 року, коли тільки заселилися в цей дім.

У сусідньому під’їзді пані Ганні вибухом повністю винесло балкон та понівечило частину помешкання. Самої жінки в цю трагічну ніч удома не було — вона поїхала в село, а про біду її терміново сповістили сусіди. Поки власниця екстрено їхала до міста, бійці ДСНС встигли врятувати її житло від масштабної пожежі. Від розпечених уламків, що влетіли через розбите вікно, в кімнаті миттєво спалахнув диван, але рятувальники вчасно зорієнтувалися і просто викинули його у вогні за вікно. Жінка бідкається, що тільки-но купили нову кухонну плиту, в якій вона мріяла випікати.

Крім того, через потужний струс у будинку порвало магістральні труби водопостачання. Тепер у квартирі пані Ганни справжня злива — вода без упину капає просто зі стелі, заливаючи понівечені уламками меблі та побутову техніку. Під цим крижаним дощем жінка разом із родичами намагається розбирати завали сміття, серед якого дивом знаходять цілу банку консервованих огірків.

Ударну хвилю стримала дев’ятиповерхівка: історія білого кота

У сусідньому дворі, де, ймовірно, впала сама ракета, основний руйнівний удар на себе прийняла житлова дев’ятиповерхівка, яка фактично закрила собою та стримала подальше поширення смертоносної хвилі. Вибух був такої сили, що величезне дерево викорчувало з корінням, а припарковану поруч автівку підкинуло в повітря — вони ледь не влетіли у вікна перших поверхів висотки.

Жителька цього будинку пані Галина емоційно нарікає на російських окупантів та їхнього диктатора, через терор яких тепер просто не знає, де їй доведеться ночувати: «Щоб на них оце все з неба впало, на його падлючу голову!». Її квартира на першому поверсі вкрита товстим шаром уламків меблів, битого скла та вуличного бруду, який занесла вибухова хвиля. Жінка згадує, що врятувалася дивом.

Посеред понівеченого двору одна з мешканок висотки виносить на руках великого білого кота, намагаючись знайти його господарів. Зрештою, пані Ганна забирає налякану тварину до себе на сьомий поверх, бідкаючись, що кіт від стресу затиснувся і став дуже важким. Її помешкання постраждало найменше, але з її вікон відкривається весь жахливий масштаб руйнувань Виноградаря.

Зруйнована комунальна база

Ще один епіцентр удару припав на приміщення місцевого ЖЕКу, що розташоване по сусідству з багатоповерхівкою. Найважливіше, що в його підвалі облаштовано надійне укриття, в якому на момент обстрілу перебували люди. Завдяки цьому серед цивільних ніхто не постраждав.

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Сама будівля ЖЕКу тепер частково зруйнована. Також під удар потрапила аварійна станція Подільського району разом із важливою комунальною технікою, якою взимку чистять сніг, а влітку займаються благоустроєм та ремонтами.

Загалом за офіційними даними серед поранених у цих понівечених висотках на Виноградарі зафіксували 13 людей. Найголовніше, що попри страшні руйнування, минулося без загиблих. На цьому наголошує і комунальниця Наталія, яка разом зі своєю бригадою від самого ранку оперативно прибула на місце прильоту, аби розчищати завали та допомагати мешканцям заклеювати побиті вікна спеціальною захисною плівкою.

