Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Реклама

Вздовж центральних автомобільних шляхів, вулицями прибережних містечок, сіл та селищ — на Запоріжжя від самого ранку до настання суцільної темряви вони прицільно полюють на ворожі ударні дрони-камікадзе. З автоматами, карабінами та мисливськими дробовиками бійці зі спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області щодня виходять на полювання, аби надійно захистити місцевих людей та цивільний транспорт.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Росіяни полюють дронами на людей

Лівий берег Дніпра. До середмістя Запоріжжя звідси — менше ніж три десятки кілометрів. Це шлях через колись людні, квітучі та заможні приміські українські села. Тепер на узбіччях доріг повсюди стоять спалені вщент автівки, обабіч траси натягнуті захисні антидронові сітки. Проте тут досі залишається чимало цивільних осіб. Попри постійну смертельну загрозу з неба, яка може виникнути, як кажуть поліцейські спецпризначенці, будь-якої миті.

Реклама

Того дня і того разу екіпажу відверто пощастило. Уже підбитий влучно ворожий дрон увігнався в асфальт всього за п’ять метрів від службової автівки поліцейських та вибухнув. Усе минулося без втрат, машина опинилася за щільною димовою завісою під звуки сигналізації. Але щодня, кожної робочої зміни таких або дуже схожих критичних ситуацій, як твердять спецпризначенці, трапляється надзвичайно багато.

Мисливці за загрозами: десятки цілей щодня

Два Вадими, Максим, Сергій та Павло. Разом вони — згуртована команда спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області. У минулому мирному житті вони були офіцерами громад, оперативними співробітниками, займалися проблемами підлітків. Та нині всі вони стали «хантерами», або, простіше кажучи, професійними мисливцями за ворожими дронами. Поліцейські впевнено кажуть: «Усі цілі, що з’являються в повітрі — то виключно наші мішені».

Це різновид, мабуть, найгуманнішої та найеволюційнішої форми мисливства у світі, коли ворожі ударні дрони, потрапляючи у приціл поліцейських спецпризначенців, слухняно падають на землю уламками серед пожовклої трави. Хоча збивати стрілецькою зброєю вдається, як відверто кажуть воїни, далеко не всі безпілотники.

Тотальний терор доріг та полювання на цивільних

Сергій, співробітник спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області: «Це справжній цілеспрямований терор проти людей. Подивіться на звичайний сільський ринок, що вони з ним наробили! Крамниці, аптеки, кав’ярні — все вщент побито, все спалено російськими ударами… Вони прицільно б’ють по цивільних машинах! Вони взагалі не обирають, кого саме атакувати».

Реклама

Московити влаштували безжальне полювання на будь-який транспорт у прибережній смузі Дніпра, і цей терор триває цілодобово й абсолютно без розбору. Росіянам байдуже до розмірів автівки, кількості коліс чи наявності мирних людей у салоні.

Саме вздовж автомобільних доріг, на великих перехрестях та складних дорожніх поворотах, як кажуть поліцейські, московитські дрони найчастіше підстерігають та атакують свої цілі. Особливо небезпечними останнім часом стали ударні безпілотники з керуванням по тонкому оптоволокну, на які взагалі не діють звичайні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Технологічна пастка: удари безпілотників на оптоволокні

Купа обгорілого, понівеченого металу, яка ще сьогодні удосвіта була приватною легковою автівкою одного з місцевих жителів — результат чергового прильоту. Дрон злетів з лівого берега і прямим курсом ударив у моторний відсік. Водій встиг вчасно загальмувати та буквально вистрибнув з салону на ходу. Йому осколками посікло ногу, але головне — чоловік залишився живим. Максим із напарником якраз оперативно надавали пораненому водієві першу невідкладну медичну допомогу.

Максим, співробітник спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області: «Сьогодні зранку постраждав цивільний чоловік, це сталося прямо перед нашим заїздом на позицію. Ми його швидко відвезли на військовий стабілізаційний пункт. Сам він цілий, важких поранень немає, але дістав сильну контузію. Це був приліт саме дрона на оптоволокні — влучив йому точно в машину. Ось подивіться, навколо валяється це обгоріле оптоволокно з катушки».

Реклама

З різницею всього у пів години на тій самій дорозі, буквально за сотню метрів ближче до краю села, інший ворожий дрон-камікадзе аналогічно атакував ще одне цивільне авто. І знову точний удар припав прямо на моторний відсік легковика.

Абсолютно безглуздо шукати бодай якусь військову логіку в цих щоденних ворожих ударах, адже у більшості випадків їхньою ціллю стають звичайні люди. Під час зйомок стендапу над головами журналістів знову чути характерний звук: «Дрон! Він летить! Швидше в укриття! Наближається!». Поліцейські миттєво зводять затвори автоматів: «Підлітає! Вогонь! Тах! Тах! Бабах!». Ворожий камікадзе вибухає прямо в повітрі від влучного пострілу поліцейського: «Ура! Попав!».

Щодоби, вже понад пів року поспіль, вони по багато годин поспіль пішки патрулюють територію розташованих на південь від обласного центру та наближених до річки Дніпро населених пунктів Запоріжжя, захищаючи місцевих жителів від постійних загроз із неба та вибухових пасток на землі.

Сергій, співробітник спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області: «Ось подивіться на уламки — це російський ударний дрон типу „Скворець“, тут прямо на корпусі так і написано. Він керувався по оптоволокну, осьо залишилася котушка від лінії зв’язку. Вони запускають їх переважно з протилежного боку — з боку окупованих Василівки та Днірудного, з тих країв летять. Цей напрямок, одним словом».

Реклама

Летіти з південного окупованого берега пересохлого Каховського водосховища на північ московитські дрони менше не стали, з сумом визнають поліцейські спецпризначенці. Проте не в останню чергу саме завдяки відважній роботі «хантерів», які своїми обличчями до камер рашистських камікадзе сміливо приймають удар на себе, більшу частину ворожих безпілотників вдається успішно знищувати ще до їхнього безпосереднього заходу на цивільні цілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У Британії НОВИЙ ПРЕМ’ЄР! Яка доля чекає на Краматорськ? | ТСН 17:00 17 липня

Новини партнерів