Спалені села та трагедія для екології: на Полтавщині спалахнули масштабні лісові пожежі (фото, відео)

Уже тиждень як Україною ширяться лісові пожежі. Одні із наймасштабніших рятувальники фіксують на Полтавщині. Палає ліс на Харківщині, Донеччині та Рівненщині.

Про це йдеться у матерілі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

На Полтавщині лісові пожежі видно за кілька десятків кілометрів.

"Село, яке зруйноване не зброєю ворога, не прильотом, не вибухом. Стихією. Пожежа, яка розпочалася у лісі на Полтавщині перекинулася на людські помешкання і ось так за кілька днів знищила не одне село, а одразу кілька населених пунктів довкола", - каже Олена Гущик.

Лісові пожежі на Полтавщині

Так масштабно та швидко ліс на Полтавщині ще не горів. Також вогонь перекинувся на села.

Світлана каже, що їм пощастило - будинок вцілів, але усі присадибні будівлі знищені.

Поліція евакуювала до півсотні будинків. Частина з них вигоріли до фундаменту. Інші вціліли, але обпалені димом. Евакуювали вже понад пять десятків людей. Поки знаходитися тут небезпечно. У повітрі, окрім диму, між обірваних спалених дерев тріскіт високовольтних кабелів.

Наразі рятувальники стримали вогонь, але земля продовжує тліти. Тому навіть складно припустити, яке це трагедія для екології: для тварин, для рослин, які тут живуть, або жили.

Горять і дерева, і лісова підстилка між ними. По всьому периметру випаленої землі чергують вогнеборці: там де, загасили вогонь - перекопують грунт.

П'ятий день поруч з лісом на Полтавщині розгонутий штаб. Тут працює до 1000 вогнеборців, понад 80 машин, які намагаються лкоалізувати пожежу, Запускають навіть дрон, який з неба показує усі машстаби наслідків. Поки що повністю загасити ліс не вдається.

Пожежа знищує житлові будинки

"Ситуація контрольована, але тривають часткові загоряння інших лісових масивів, тому рятувальники оперативно реагують", - каже Хижняк Андрій, начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Лісова пожежа спалила два села на Полтавщині!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 20 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: