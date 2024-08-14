"Спасібо, мужикі, хоть ви нас нє кінулі": як мешканці Суджі зустрічають українських військових

У місті залишилося близько 100 людей.

Українські військові, які взяли під контроль місто Суджа в Курській області, допомагають місцевим мешканцям. Зокрема, з продуктами харчування. Адже російська влада залишила їх просто напризволяще.

Про це стало відомо з ексклюзивного репортажу ТСН, марафон Єдині новини.

"Спасібо мужикі, хоть ви нас нє кінулі", - подякував один з місцевих мешканців, який живе у підвалі.

У місті залишилося щонайменше сотня людей, серед яких і діти. Люди вже тиждень живуть у підвалах, бо бояться авіабомб, які скидає їхня ж російська армія. У них закінчуються продукти харчування та вода. Тому зараз українські бійці беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.

Українські військові привезли до міста Суджа гуманітарку.

Люди живуть у підвалах, де ховаються від обстрілів РФ. / Фото: ТСН

Російська влада залишила мешканців просто напризволяще. / Фото: ТСН

Українські військові, які взяли під контроль місто Суджа в Курській області. / Фото: ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН в КУРСКІЙ області НАЖИВО — ТАКОГО не ПРИХОВАЄШ! ЕКСЛЮЗИВНО

ЗСУ наразі контролюють місто Суджа. Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди. Що відбувається у місті Суджа: ексклюзивний репортаж ТСН.

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