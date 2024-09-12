Спецдозволи для українських біженців за кордоном: що придумали Польща та Чехія і коли це запрацює

Українські біженці, які перебувають у Польщі та Чехії, зможуть отримати нові посвідки для перебування. Така можливість з'явиться від 2025 року.

Що відомо про нові умови перебування українців за кордоном, як отримати карту CUKR у Польщі та спецдозвіл на довгострокове перебування ZDP у Чехії - читайте на ТСН.ua.

Також читайте Понад 6 мільйонів біженців: у яких країнах Європи найбільше українців

Польська програма CUKR для українів: що це таке

На сайті уряду Польщі зазначається, що 2025 року для українських біженців запровадять спеціальний дозвіл перебування на території країни. Відповідно до умов посвідки, спеціальна карта тимчасового перебування (CUKR) дозволятиме українцям легально проживати та працювати на території Польщі впродовж 3 років.

CUKR (Centralna Ustawa Koordynacji Repatriacji) передбачає більш стабільне та довгострокове перебування в країні в порівнянні з PESEL UKR. Важливо, щоб українців, які хочуть отримати CUKR, мали статус UKR (тимчасовий захист).

Портал naszwybir.pl додає, що такий документ видаватимуть за спрощеною процедурою. Карту CUKR зможуть отримати також діти. Українці, які отримають цей спецдозвіл, матимуть однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування.

Також читайте РФ готує нові пропагандистські кампанії проти українських біженців у ЄС – ГУР

Хто може отримати карту CUKR: важливі умови

Попри те, що новий дозвіл на перебування має намір замінити тимчасовий захист, отримати його зможуть не всі біженці. Критерії будуть такі:

ті, хто станом на 4 березня 2024 року мали активний статус UKR;

хто в день подання документів на отримання карти CUKR матимуть статус UKR;

ті, хто безперервно мав активний статус UKR мінімум 365 днів.

"Заява на отримання карти проживання буде подаватися лише в електронній формі за допомогою онлайн-сервісу, який надає Голова Управління у справах іноземців, на спеціальній формі, яка буде визначена у відповідному розпорядженні. Правила щодо цього процесу набудуть чинності лише після запуску спеціального онлайн-сервісу", - сказано на сайті польського уряду.

Також важливо, що для отримання посвідки українським біженцям потрібно буде оновити свої дані в місцевій адміністрації та вказати дані закордонного паспорта.

Відберуть допомогу в українців! Угорщина погіршує умови для біженців!

Якою буде процедура подавання документів на CUKR