Спецдозволи для українських біженців за кордоном: що придумали Польща та Чехія і коли це запрацює

Польща та Чехія - серед країн, де найбільше перебуває українських біженців.
Українські біженці, які перебувають у Польщі та Чехії, зможуть отримати нові посвідки для перебування. Така можливість з'явиться від 2025 року.
Що відомо про нові умови перебування українців за кордоном, як отримати карту CUKR у Польщі та спецдозвіл на довгострокове перебування ZDP у Чехії - читайте на ТСН.ua.
Польська програма CUKR для українів: що це таке
На сайті уряду Польщі зазначається, що 2025 року для українських біженців запровадять спеціальний дозвіл перебування на території країни. Відповідно до умов посвідки, спеціальна карта тимчасового перебування (CUKR) дозволятиме українцям легально проживати та працювати на території Польщі впродовж 3 років.
CUKR (Centralna Ustawa Koordynacji Repatriacji) передбачає більш стабільне та довгострокове перебування в країні в порівнянні з PESEL UKR. Важливо, щоб українців, які хочуть отримати CUKR, мали статус UKR (тимчасовий захист).
Портал naszwybir.pl додає, що такий документ видаватимуть за спрощеною процедурою. Карту CUKR зможуть отримати також діти. Українці, які отримають цей спецдозвіл, матимуть однакові права із іншими іноземцями, які проживають у Польщі на підставі звичайних дозволів на перебування.
Хто може отримати карту CUKR: важливі умови
Попри те, що новий дозвіл на перебування має намір замінити тимчасовий захист, отримати його зможуть не всі біженці. Критерії будуть такі:
- ті, хто станом на 4 березня 2024 року мали активний статус UKR;
- хто в день подання документів на отримання карти CUKR матимуть статус UKR;
- ті, хто безперервно мав активний статус UKR мінімум 365 днів.
"Заява на отримання карти проживання буде подаватися лише в електронній формі за допомогою онлайн-сервісу, який надає Голова Управління у справах іноземців, на спеціальній формі, яка буде визначена у відповідному розпорядженні. Правила щодо цього процесу набудуть чинності лише після запуску спеціального онлайн-сервісу", - сказано на сайті польського уряду.
Також важливо, що для отримання посвідки українським біженцям потрібно буде оновити свої дані в місцевій адміністрації та вказати дані закордонного паспорта.
Якою буде процедура подавання документів на CUKR
Попередньо, процедура подавання документів на спецкарту відбуватиметься так:
- подання документів здійснюватиметься виключно онлайн, тобто в електронному вигляді.
- електронна анкета буде доступним онлайн одночасно з уведенням у дію нового електронного сервісу, спеціально розробленого урядом у справах іноземців.
Станом на зараз функції та порядок роботи онлайн-сервісів ще не чітко визначені у правовому акті. Більше деталей з’явиться до запуску системи 2025 року.
Які є ризики для біженців, які хочуть отримати карту побиту CUKR
Портал Візія зазначає, що українці, які мають PESEL УКР, але захочуть замінити його на карту побиту СУКР, повинні врахувати кілька важливих аспектів:
- є ризик зняття соціальних виплат і пільг, що надавались згідно статусу тимчасового захисту UKR.
- анулювання песель УКР та перехід на Карту побуту CUKR знімає особу-біженця від дії спецзакону про допомогу українцям у Польщі, а це може вплинути на доступ до певних соціальних виплат та безкоштовних медичних послуг.
"Для відновлення права на медичну допомогу українцям, які отримають карту CUKR, може знадобитися оформлення додаткових медичних страховок. Також можуть бути потрібні інші юридичні підтвердження для забезпечення подальшого законного перебування на території Польщі", - сказано на сайті видання.
Нова посвідка ZDP для українських біженців в Чехії
Чехія запровадила для українських біженців новий тип спецдозволу на проживання - ZDP (dlouhodobý pobyt - ред.). Ця карта призначена для тих, хто хоче залишитися в країні на довший період. Цей документ видаватиметься на 5 років.
Отримати посвідку на довгострокове проживання можна буде за спрощеною процедурою. Українським біженцям не доведеться подавати жодних нових документів, окрім пред'явлення закордонного паспорта.
Підкреслимо, що через 5 років безперервного перебування на території Чехії власники ZDP зможуть подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання.
Умови для отримання посвідки ZDP
Спецдозвіл на довгострокове перебування може отримати українець, який має тимчасовий захистом та який виявить відповідний інтерес під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Портал Visit Ukraine інформує, що умови для отримання ZDP:
- безперервне перебування в Чехії з тимчасовим захистом протягом 2 років;
- дійсний паспорт;
- наявність роботи та економічна самодостатність всіх членів домогосподарства, у тому числі відсутність гуманітарної допомоги;
- зареєстроване місце проживання;
- відвідування школи дітьми відповідного віку ( 6 -14 років);
- виявлений інтерес до постійного проживання усіх членів родини.
Виявлення інтересу буде дійсним протягом одного року. Якщо на момент реєстрації біженці не відповідають умовам, але виконають їх протягом року, то їм треба виявити інтерес вже під час реєстрації для продовження тимчасового захисту.
Переваги та недоліки отримання карти ZDP
Офіційний інформаційний портал для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки наголошує, що ті, хто отримає спецдозвіл на перебування ZDP, матимуть такі переваги:
- cтандартний статус перебування відповідно до закону про перебування іноземців терміном на 5 років
- dільний доступ до ринку праці.
Зобов'язання для власників спецдозволів:
- за картку потрібно буде сплачувати адміністративний збір у розмірі 2 500 чеських крон, для осіб молодших 15 років – 1 000 чеських крон,
- потрібно буде оплачувати медичне страхування за себе та осіб молодших 18 років,
- біженці із ZDP не матимуть права на нестрахові соціальні виплати та на присвоєння персонального ідентифікаційного номера.
Нагадаємо, що Німеччина посилює контроль на кордонах. Про те, що зміниться для українців - читайте ТУТ.
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