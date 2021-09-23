Спеціалізовані набої: кулі, якими обстріляли авто Шефіра, угорського виробництва

Такі кулі раніше не використовували в Україні.

Кулі, якими обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра, виготовлені в Угорщині.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 вересня.

Також читайте Замах на Шефіра: що відомо про обстріл автомобіля помічника Зеленського

За словами перший заступник міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, такі кулі в Україні майже не застосовуються. "Ми вилучили з тіла потерпілого кулі. Це калібр 7,62. Бачимо спеціалізовані набої. Такі набої не випускалися на території України, і фактично не використовувалися раніше на території України", - сказав представник МВС.

Нині правоохоронці з'ясовують, коли та через які канали їх завезли до України. Сподіваються, що так зможуть вийти на слід виконавців замаху на вбивство. Саме так нині кваліфікують напад на Сергія Шефіра.

Новини України: кулі, якими обстріляли машину Сергія Шефіра, виготовлені в Угорщині

Напередодні вранці біля Києва невідомий з лісу обстріляв авто Сергія Шефіра - друга, бізнес-парнера і помічника Володимира Зеленського. Поранень у ногу зазнав водій - це 58-річний Олександр Іванько. Під час стрілянини він не зупинився, а навпаки натиснув на газ і дотягнув машину до стоянки супермаркету.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі ТСН розповіла, що наразі слідство розглядає дві версії нападу: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації ситуації в країни.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання