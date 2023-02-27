Специфічно вдягаються та влаштовують масові бійки: Україною шириться субкультура ПВК "Редан" із РФ

ПВК "Редан" - це ІПСО Росії, метою якої є дестабілізація ситуації в Україні.

Україною шириться субкультура з Росії ПВК "Редан", учасники якої вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки в громадських місцях. Сьогодні поліція попередила такі дії агресивних підлітків одразу в кількох містах.

ТСН.ua зібрав подробиці цього руху, який намагається пробратися до нашої держави з Росії.

Затримання прихильників ПВК "Редан" у Києві

27 лютого поліція повідомила, що в Києві на Печерську планувалась масова бійка за участі прихильників російської субкультури. Проте правоохоронці вчасно відреагували та затримали учасників.

"Сьогодні, 27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікт вдалося попередити. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин", - йдеться в повідомленні поліції Києва.

Затримання членів російської субкультури у Львові

У центрі Львова 27 лютого поліція також вчасно відреагувала на провокації прихильників руху ПВК "Редан". Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що молодики створили в соціальних мережах спільноти та планували влаштувати провокації у місті.

Фото: facebook/Ігор Зінкевич

"Біля "Форуму" повідомлялося про масову бійку підлітків. На місці працюють кілька екіпажів поліції, які призупинили дії підлітків і не дали організувати бійку. Нагадаємо в Україні почали масово поширювати молодіжний рух ПВК "Редан". Він виник й активно діє в Росії. Підлітки збираються великими групами і в громадських місцях влаштовують бійки між представниками двох субкультур", - повідомив львівський депутат та опублікував фото і відео з місця події.

Затримання підлітків в інших містах України

Не лише в Києві та Львові поліція затримувала прихильників російської субкультури. Виявилося, що схожі акції були організовані також у Харкові, Івано-Франківську, Луцьку та інших обласних центрах.

"Російські вбивці та мародери запустили флешмоб для підлітків, наслідком якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліціянти й проводитимуть профілактичні бесіди", - написав начальник ГУНП на Харківщині Володимир Тимошко.

Загалом у Харкові затримали 257 осіб, які планували влаштувати масові бійки. Серед них лише 30 підозрюваних - повнолітні.

В Івано-Франківську провокації влаштували ще 26 лютого, проте поліція оперативно припинила протизаконні дії та затримала всіх порушників.

В Луцьку 27 лютого також затримали підлітків, які планували організувати масові бійки біля одного з великих тогівельних центрів.

У мережі пишуть, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію майже в усіх великих обласних центрах.

Що таке ПВК "Редан"

Субкультура ПВК "Редан" виникла в Росії. Її члени носять чорний одяг із зображенням павуків та цифрою 4. Це - посилання до аніме Hunter x Hunter. У Росії представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів та мігрантів. Її члени там влаштовують масові бійки з представниками інших національностей чи субкультур.

ПВК "Редан" в Україні - це російська ІПСО

У поліції Києва наголошують, що пропаганда насильства серед українських підлітків - це російська інформаційно-психологічна спецоперація з метою дестабілізації ситуації в нашій державі. Правоохоронці закликають батьків стежити за своїми дітьми.

"Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля", - повідомили в поліції.

Фото: Фото з соціальних мереж

Керівник поліції Харківщини вважає, що РФ це робить, щоб пропагандисти змогли "посмакувати" деталі бійок та порадіти проблемам нашої держави.

"За задумом ФСБ недодержави, яка шляхом маніпулювання та обману "зібрала" у групи всіх цих людей, вони повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТБ недодержави могло посмакувати з цього. У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети! І це в нашому багатостраждальному, незламному місті!" - наголосив Володимир Тимошко.

Нагадаємо, в Росії відомий сімейний психолог під час лекції побив жінку, яка прийшла до нього по допомогу.

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