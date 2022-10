Спецоперація "брудна бомба": навіщо Путін запустив новий фейк про ядерний вибух

Все почалося з інтерв’ю Володимира Зеленського канадським телеканалам CTV та CBC, яке вийшло в ефір у суботу ввечері, 22 жовтня.

"Якщо меседж звучить, що буде удар (ядерний – ред.) по центру прийняття рішень, відповідь світу повинна бути наступна: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся… Якщо ти так зробиш, через секунду, незалежно від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень у тебе, в твоїй державі", – неочікувано для всіх заявив президент Зеленський у цьому інтерв’ю.

Це прозвучало, як грім серед ясного неба. Від 10 жовтня ми вже побачили, що Путін перейшов на новий рівень ескалації – удари ракетами й іранськими дронами по центру Києва (недалеко від, як каже кремлівська пропаганда, "центрів ухвалення рішень") та критичній енергетичній інфраструктурі. То що, наступний крок – це ядерні удари?

Наразі Пентагон не бачить ознак того, що росіяни точно вирішили застосувати ядерну, біологічну чи хімічну зброю. Проте вся російська державна машина активно пропагує тезу про "удар України по власній території брудною ядерною бомбою", яку ми вже начебто майже виготовили, щоб потім звинуватити в цьому Росію.

Свою нову дезінформаційну кампанію Кремль почав у неділю, 23 жовтня, із заяви їхнього Міноборони. Потім Шойгу особисто запросив телефонні перемовини з міністрами оборони США, Великої Британії, Франції та Туреччини, під час яких просувалася єдина теза – "брудна українська ядерна бомба". Здавалося б, крапку в цій нісенітниці мала поставити спільна заява урядів США, Великої Британії та Франції після розмов із Шойгу:

"Наші країни дали чітко зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто брехливі твердження Росії, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії".

Але на цьому Кремль не зупинився. Одразу після заяви "трьох" Москва заявила, як би це не було смішно, що "брудна українська ядерна бомба – це контейнер з радіоактивними ізотопами з відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС та зарядом вибухової речовини".

Навіть після цього Кремль не заспокоївся. Голова Генштабу РФ Валерій Герасімов зателефонував до голови комітету начальників штабів Британії Тоні Радакіна та голови Об'єднаних штабів США, генерала Марка Міллі, щоб знову звинуватити Україну в намірі застосувати "брудну бомбу". І це, нагадаємо, при тому, що всі ці вісім місяців війни у Путіна відмовлялися говорити із Заходом.

В інтерв’ю Politico генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогоднішня поведінка Росії – це те, що світ вже бачив напередодні повномасштабного вторгнення до України 24 лютого:

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі".

Таку саму думку висловив і Володимир Зеленський:

"Якщо Росія дзвонить і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне – Росія все це вже підготувала".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив кремлівський наклеп із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та офіційно запросив місію МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) до України, щоб спростувати шизофренічні вигадки Москви. Росія ж вже у вівторок, 25 жовтня, перед виступом Путіна на Валдаї (це щорічний дискусійний клуб у РФ, де Путін робить якісь гучні заяви, а цьогоріч і поготів, з огляду на його міжнародну ізоляцію) хоче влаштувати засідання РБ ООН, бо, на думку Міноборони РФ, Україна хоче представити Росію в якості ядерного терориста.

Щоправда, Росія й без того вже є воєнним та ядерним терористом. Поважні західні ЗМІ давно пишуть про причетність Росії до передавання Ірану ядерних технологій. Зараз ця справа набуває нової актуальності з огляду на постачання Тегераном своїх бойових безпілотників Москві, щоб та продовжувала вбивати українців.

Всьому цивілізованому світові зрозуміло, що звинувачення Росії в підготовці Україною провокації з використанням "брудної ядерної бомби" – цілковита маячня й шизофренія. Проте, навіщо Москва це робить?

По-перше, можливо, щоб відвернути увагу росіян від проблем російської армії на фронті, зокрема на Херсонському напрямку. Адже не дарма до дезінформаційної кампанії щодо "брудної ядерної бомби" Кремль звинувачував Україну в можливості навмисного підриву Каховської ГЕС, яка наразі знаходиться під контролем російських військ.

По-друге, це може бути інформаційним накачуванням суспільства перед виступом Путіна на Валдаї, а також напередодні саміту G20 на Балі 15-16 листопада та вироку Нідерландського суду у справі про катастрофу рейсу MH17.

По-третє, всі ці шизофренічні заяви можуть бути завуальованими намаганнями Путіна примусити Україну через наших західних партнерів розпочати переговори з Росією. А ми ж добре розуміємо, про що б не були ці перемовини, завжди в Європі знайдуться ті, хто скажуть: "Переговори розпочалися. Можна припиняти постачання Україні зброї".

По-четверте, також це можлива майбутня атака на наші АЕС. Найбільша в Європі Запорізька станція, попри заклики міжнародного співтовариства, досі залишається захопленою. А з огляду на ціль Путіна – загнати Україну в повний блекаут, середньовіччя, холод і темряву – Росії не дають спокою наші АЕС, які продовжують генерувати електроенергію. Тому, вочевидь, треба звинуватити Україну у створенні "брудної ядерної бомби". Щоправда, хто в це повірить?

Речник Держдепу США Нед Прайс уточнив: "Незалежно від того, використає Росія так звану "брудну бомбу", чи звичайну ядерну зброю, вона матиме наслідки, ми про це дуже чітко сказали".

А що про це пише західна преса?

BBC зазначає, що, можливо, такими заявами Росія вкотре намагається шантажувати Захід і НАТО ядеркою, щоб ті, нарешті, призупинили постачання Україні зброї. А це б, своєю чергою, унеможливило подальше просування ЗСУ.

NBC News називає це класичною російською брехнею та незграбним подвійним блефом, щоб натиснути на Захід. Хоча, пам’ятаємо, як Путін під час одного з останніх відеозвернень кричав, що "це не блеф".

The Washington Post у статті про те, а що ж таке, власне, "брудна ядерна бомба", неочікувано написала про заяви України та Росії: "The Washington Post не змогла підтвердити заяву жодної зі сторін". Хоча в кінці свого матеріалу додала: "Представники США раніше повідомляли The Washington Post, що США протягом кількох місяців приватно попереджали керівництво Росії про серйозні наслідки, які можуть виникнути після застосування ядерної зброї. Останні більш конкретні заяви з Москви, схоже, викликали тривогу в західних країнах і в Україні".

На відміну ж від The Washington Post, CNN у схожій статті про те, що таке "брудна ядерна бомба", пише: "Не надаючи жодних доказів, Москва стверджує, що в Україні є наукові установи, які містять технологію, необхідну для створення брудної бомби, і звинувачує Київ у планах її використання".

Time нагадує, що ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого Путін звинувачував Україну в буцімто намірах створити "брудну ядерну бомбу", а зараз просто знову згадав про цю версію. Як і про якісь там вигадані американські біолабораторії, про які зараз забули в Кремлі. Загалом, все це дуже сильно нагадує улюблену пропагандистську тактику Кремля плодити якомога більше абсурдних версій, щоб замилити око. Нагадаємо дуже красномовний приклад – їхня нескінченна кількість пропаганди про катастрофу рейсу MH17, вирок по якій от-от має бути.

Хоча, насамкінець зазначимо, що, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, світ має серйозно сприймати погрози Путіна про застосування ядерної зброї:

"Це нас турбує і має турбувати. Я вірю, що така загроза дійсно існує, і ми повинні її враховувати".