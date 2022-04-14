Спецоперація із затримання Медведчука: де переховувався кум Путіна та чому він був одягнений у форму ЗСУ

Спецоперація із затримання Медведчука: де переховувався кум Путіна та чому він був одягнений у форму ЗСУ

Медведчука чекає суд в Україні

Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука, який хотів утекти через Придністров’я до Москви. Проте його у військовій формі Збройних сил України затримали на Київщині.

Про це повідомляє ТСН.

Медведчука затримали на Київщині

Кум Путіна зник з місця домашнього арешту в перші дні повномасштабної війни, після того як з нього рішенням суду зняли електронний браслет. Увесь цей час Медведчука шукала спеціальна група професійних слідчих.

Про затримання повідомив президент України Володимир Зеленський, та саме так привітав людей з днем космонавтики натякаючи, що для цього "космонавта" не спрацювало знамените "Поїхали".

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Більше місяця переховування і от кума Путіна - затримують на Київщині. Інформацію від СБУ підтверджує і його охоронець. Він розповів, що скандального українофоба планувати вивезти з України саме через цю територію.

Росія не хоче обмінювати Медведчука через провал "спецоперації"

Після затримання кума російського диктатора Володимир Зеленський відразу оголосив: готовий обміняти зрадника на військовополонених українців. Але в Москві на нього не надто чекають. Кажуть, що Медведчук громадянин України і про допомогу не просив.

Така поведінка щодо Медведчука цілком зрозуміла. Вже після того, як військовий наступ провалився, в Росії почалися внутрішні чвари щодо багатомільярдного фінансування проросійських рухів в Україні. Йшлося щонайменше про 5 мільярдів доларів. Нині за гратами генерал ФСБ Бєседа та під підозрами ідеолог русского міра Сурков. В Україні головним обличчям п'ятої колони вже багато років був кум Путіна. Вочевидь, питання є і до нього. Проте сам факт затримання Медведчука в Кремлі викликав лють до нестями. Так, колишній дублер Путіна Дмитро Медвєдєв узявся погрожувати українцям, мовляв будь-кого можуть викрасти.

Медведчука чекає суд в Україні

Не лишилася осторонь і дружина Медведчука - телеведуча Оксани Марченко. Вона ще за кілька днів до повномасштабної війни виїхала в Білорусь, а потім опинилася у Москві. Марченко звернулася до президента Зеленського і каже, хоче бачити чоловіка на свободі. Інше ії звернення вже викликало глузування в мережі. В ньому Марченко, вдягнувши хустку, звертається до президента Туреччини Ердогана. То ж користувачі вже спрогнозували її одяг при ймовірних зверненнях до лідерів інших країн. Самого ж Медведчука за прогнозами керівника СБУ Івана Баканова чекає подальший суд за звинуваченнями в фінансуванні терористичних організацій та справедливий вирок за злочини, скоєні за роки діяльності в Україні.

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