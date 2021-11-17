"Спецоперація Путіна і Лукашенка": в МЗС розповіли, чим небезпечна мігрантська криза для України

"Спецоперація Путіна і Лукашенка": в МЗС розповіли, чим небезпечна мігрантська криза для України

Силовики укріпляють українсько-білоруський кордон.

Мігрантська криза на кордоні Білорусі небезпечна для України з кількох причин.

Таку думку в ефірі "Сніданку з 1+1" висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, йдеться не тільки про потрапляння нелегалів на територію країни.

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"Вона (мігрантська криза - Ред.) менш небезпечна тим, що мігранти потраплять до країни. Їх все одно можна затримати і повернути туди, звідки вони прийшли. Втім, сам факт використання кордону для нелегального, такого таємного перетину... Сьогодні ним можуть скористатися мігранти, а завтра - диверсійні групи. Наприклад, вони заходять до України за російським наказом з Білорусі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, щоб влаштувати терористичні акти", - каже Кулеба.

За словами міністра, саме цих причин президент Володимир Зеленський ухвалив рішення негайно мобілізувати військових, аби зміцнити кордони.

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"Ми (МЗС - Ред.) працюємо з партнерами. Насамперед в Люблінськму трикутнику - Польщею і Литвою, які також межують з Білоруссю. Для того, щоб координувати зусилля і спільно протидіяти цій спецоперації Путіна і Лукашенка.

Як повідомлялося, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів. В МВС переконані, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми є тільки один вихід - будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.​

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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