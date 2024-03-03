Спецпідрозділ ГУР “Кракен” набирає мотивованих бійців: як потрапити до війська

Спецпідрозділ Головного управління розвідки України “Кракен” набирає мотивованих добровольців в штурмову роту. Для того, щоб потрапити до війська необхідно заповнити анкету та пройти курс молодого бійця (КМБ).

Вже після КМБ у “Кракені” вирішуватимуть, підходить їм новобранець чи ні. Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів штурмовик спецпідрозділу на позивний “Кавалер”.

“Коли новобранець приходить на КМБ, у нього є один шлях — потрапити у штурмову роту. Вже зі штурмової роти, якщо людина більш схильна до якихось інших професійних навичок, а це вже залежить від його командира і від бажання цієї людини, він може працювати в артилерії, аеророзвідці або інших військових спеціальностях. Але основна спеціальність — це штурмовик. В “Кракен” набирають саме штурмовиків”, — каже “Кавалер”.

За словами вiйськового, зараз “Кракен” запускає набір в спеціальну штурмову роту, бо потребує підготовлених, мотивованих людей.

“Чоловіків, яким ми зможемо передати знання, які будуть виконувати складні штурмові задачі. Ми запускаємо сайт, на якому можна буде подати заявку саме в нашу роту. Після чого ми будемо розглядати заявки, формувати групи і запрошувати на КМБ. І вже по результату КМБ ми будемо вирішувати, потрібна нам ця людина, чи, можливо, для нього буде якась інша робота”, — розповів “Кавалер”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТРЕБА ВИХОВАТИ У РОСІЯН СТРАХ ДО УКРАЇНИ! Ексклюзивне інтерв’ю штурмовика “Kraken”!

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