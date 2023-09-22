Спецпідрозділ, про який ніхто не знає, та обстріл бомбами ТСН: ексклюзивний репортаж зі Зміїного

Острів Зміїний став символом мужності захисників України, адже саме там окупантам вказали напрямок, "куди вони повинні йти". Зараз цей клаптик української землі звільнений, проте росіяни регулярно його обстрілюють. Це сталося й під час перебування там ТСН.

Що відбувається на Зміїному та які плани на майбутнє - ексклюзивний репортаж журналіста ТСН Андрія Цаплієнка.

Зміїний захищає унікальний спецпідрозділ

Знімальна група ТСН разом зі спецпризначенцями вирушила на острів Зміїний і потрапила під авіаудар окупантів. Там перебуває спецпідрозділ ДОЗОР Держприкордонслужби.

"Ми вирушили на острів, сподіваючись, що залишимося непоміченими для російських засобів розвідки. Маневрені катери спецпризначенців перелітають з хвилі на хвилю зі швидкістю шістдесят кілометрів за годину. Але ворог нас побачив. Незабаром він нагадає про себе з неба", - каже Андрій Цаплієнко.

Журналіст зазначає, те, що Україна присутня на Зміїному, означає можливість цивільного судноплавства на південь від Одеси. А от контроль над островом забезпечують бійці унікального спецпідрозділу, про існування якого мало хто знає.

Знімальна група ТСН потрапила під бомбовий удар на острові Зміїний

ДОЗОР - це абревіатура. Вона означає "Десятий окремий загін оперативного реагування" - спецпідрозділ Держприкордонслужби України.

Ще до повномасштабної війни його почали готувати американці. І саме з його командиром спілкувався держсекретар Блінкен під час візиту до Києва.

Сьогодні ДОЗОР - одне з найрезультативніших формувань, яке виконує спеціальні завдання. На суші й на морі. Зазвичай разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони. Про свою участь у них прикордонні спецпризначенці до сьогоднішнього дня не говорили.

Разом із ГУР морські спецпризначенці ДОЗОРа повертали Україні так звані "вишки Бойка" - чотири нафтогазовидобувні платформи, які захопила Росія. Разом з розвідниками вони відбивали атаки ворожого літака, який намагався уразити одну зі штурмових груп.

Вперше в ТСН інформація про десантування ДОЗОРу в Енергодарі

Майже рік тому ці хлопці десантувалися на лівому березі Дніпра - в окупованому Енергодарі.

"Ми там були неодноразово, і не один, і не два рази, і те, що ми там робили, це було, як родео. Коли ми заходили до них у тил, працювали, їх просто знищували, за один рейд, якщо не помиляюсь у них по втратах було 190 осіб", - каже боєць спецпідрозділу ДОЗОР.

"Ну, ми вже підходили, і вони запустили освітлювальні, і зразу, через кілька хвилин, почала працювати по нас їхня артилерія", - додає інший боєць.

Український десант, за версією окупантів, було повністю знищено. Але ось вони - "знищені" російською пропагандою десантники. Живі та здорові. Вони стверджують, що такого завдання - відбити атомну станцію - тоді не було.

"Ми виконуємо роль як десанту, так і катерів підтримки, поки наші хлопці ходили по їхніх тилах, ми їх з берега намагалися відволікти, щоб на них менше звертали увагу", - каже боєць.

Зміїний - яка там ситуація

Зміїний - це клаптик землі розміром приблизно у 20 футбольних полів, розташований за 35 кілометрів від входу в гирло Дунаю.

Росіяни сподівалися, що, захопивши острів, вони зроблять з нього позицію для обстрілів материкової України або плацдарм для десанту на материк, а також перекриють морський транзит українського зерна. За те, що жоден з цих людожерських планів не був втілений, можна лише подякувати хлопцям із синьо-жовтими прапорцями на камуфляжі.

Катери біля Зміїного / Фото: ТСН

"Спецпідрозділ ДОЗОР Держприкордонслужби у взаємодії з іншими підрозділами, під керівництвом ГУР брав активну участь у звільненні нашого острова Зміїний. Одними з перших вони вийшли на державний кордон України", - каже Максим Балагура, командир спецпідрозділу ДПСУ ДОЗОР.

Одразу після звільнення там відновили прикордонний знак.

"Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому Криму після звільнення його Силами оборони України", - каже Сергій Дейнеко, голова ДПСУ.

Зміїний / Фото: Державна прикордонна служба України

Росіян українська символіка на острові очевидно дратує. Вони періодично накривають Зміїний ракетно-бомбовими ударами. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Історичний маяк зрізаний бомбами майже під нуль. Нема за що зачепитися. Тому повернення постійної прикордонної застави на острів є дуже проблематичним. Проте українські військові періодично роблять сюди рейди, намагаючись тримати в таємниці час виходу і маршрут. Але це не завжди вдається.

"Росіяни дійсно були переконані, що їх ніхто не виб'є зі Зміїного. Це залишки російського зенітного ракетно-артилерійського комплексу "Панцир-С", таких тут 4 штуки. Вони вважали, що їм достатньо прикритися від літаків - і острів їхній, але не так сталося, як гадалося", - каже Андрій Цаплієнко.

Знищена техніка окупантів на Зміїному / Фото: ТСН.ua

Також тут багато залишків знищеної техніки окупантів.

"У складі підрозділу ДОЗОР є відділ спеціальних дій на воді, це безпосередньо ті люди, які виконують спеціальні завдання з охорони та оборони держкордону. Вони проводять операції, які увійдуть в історію", - каже Максим Балагура, командир спецпідрозділу ДПСУ ДОЗОР.

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл на Зміїному

Російські терористи атакували Зміїний, коли там була знімальна група ТСН.

"Лунає сигнал тривоги. Ворог завдає удару з повітря. У нас кілька секунд, аби знайти в руїнах на скелі бодай якесь укриття. Щойно ми його знаходимо - подвійний вибух", - каже Андрій Цаплієнко.

Журналіст ТСН під час обстрілу / Фото: ТСН.ua

Росіяни атакували острів КАБами - це коригована авіабомба. Її запускають з відстані до пів сотні кілометрів, не заходячи до зони ураження української ППО. Ціллю ударів окупантів були катери, їх посікло уламками.

"На щастя, російські високоточні бомби виявилися не настільки високоточними і впали на відстані від катерів. На щастя, не здетонувала більша частина боєкомплекту й вибухівки на борту. Відмовила електроніка, але, головне, дивом завелися двигуни. Обидва катери почали маневрувати на межі своїх можливостей, тікаючи від імовірних ударів з повітря. І щойно вони перетнули нульову відмітку гирла Дунаю, над водою потужно пролунав український гімн", - каже Андрій Цаплієнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Знімальна група ТСН потрапила під бомбовий удар на острові Зміїний

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, чому окупанти скидають авіабомби на Зміїний.

Читайте також: