Спецпредставник "війни та миру": Трамп призначив генерала Кіта Келлога врегулювати війну Росії проти України

Не можна сказати, що це стало цілковитою несподіванкою. Адже ще 13 листопада телеканал Fox News (інформаційний рупор республіканців) повідомляв, що Трамп "незабаром призначить високопоставленого українського представника миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією".

Посада американського спецпредставника по "війні та миру" не буде офіційною (тобто, урядовою та штатною) й оплачуваною. Так само було й за першого президентського терміну Трампа, коли аналогічну позицію обіймав всім відомий в Україні Курт Волкер.

Американський спецпредставник вестиме переговори як з Києвом, так і з Москвою, й матиме не останнє слово в Овальному кабінеті при ухваленні важливих рішень. Трампу знадобилося два тижні, щоб нарешті визначитися з кандидатурою. Й хоч за тиждень до цього Reuters писав, що на цю посаду Трамп розглядає колишнього посла США в Німеччині, в.о. керівника Нацрозвідки Річарда Гренелла, втім, обрав саме генерал-лейтенанта Кіта Келлога.

Кар’єрний дипломат: стосунки з Трампом

"Кіт має видатну військову й бізнес кар’єру, включно з виконанням дуже важливих посад у сфері нацбезпеки в моїй першій Адміністрації. Він був зі мною з самого початку. Разом ми забезпечимо мир через силу…", - написав Трамп у соцмережах про це призначення.

Кіту Келлогу 80 років. Віддав службі в американській армії 36 років. Пройшов війну у В’єтнамі. П’ять разів нагороджений Срібною та Бронзовою зірками. У 2003-2004 роках був головним керуючим у тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку після американського вторгнення. Під час першого президентського терміну Трампа, був виконавчим секретарем і головою апарату Ради Нацбезпеки Білого дому. Потім став радником віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог був особисто присутній під час сумнозвісної телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського у 2019 році, яка призвела до спроби імпічменту 45-го президента США через начебто тиск на українського президента. Кіт Келлог тоді сказав, що "не почув нічого поганого чи неналежного". Під час штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року через незгоду з перемогою Байдена, Келлог захищав рішення Пенса не залишати будівлю Конгресу.

Пізніше, в грудні 2021 року, Кіт Келлог дав свідчення під присягою, сказавши, що ті, хто працювали тоді з Трампом, закликали його вжити негайних заходів і придушити заворушення, але він відмовився. Тобто, як бачимо, Трамп може публічно говорити, що Кіт Келлог із ним від самого початку. Але, якщо Трампа підозрювали у підбурюванні до держперевороту, Кіт Келлог під присягою свідчив чесно.

Ставлення до України: черговий "мирний" план

Чи не вперше про Кіта Келлога в Україні дізналися після скандальної статті Reuters із заголовком "Ексклюзив: Трамп передав Києву план припинення військової допомоги США, якщо той не домовиться про мир з Москвою". Матеріал зводився до того, що Кіт Келлог і Фред Флейц, який також працював керівником апарату Ради нацбезпеки Білого дому за президентства Трампа, начебто представили йому план припинення війни.

"…який передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори (з Росією - ред.). У той самий час США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Під час мирних переговорів припинення вогню буде зафіксовано по лінії фронту, яка складеться на той момент", - писав у червні Reuters.

ТСН.ua вже писав, що під час передвиборчої кампанії Трамп постійно заявляв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години ще до своєї інавгурації 20 січня 2025 року, проте ніколи не вдавався в подробиці, як саме він планує це зробити. Й навіть у коментарі Reuters для червневої статті, Фред Флейц сказав, що разом із Кітом Келлогом вони представили своє бачення Трампу, проте не став стверджувати, що той погодився з ним.

Також у цій статті Reuters посилається на дослідження Келлога та Флейца ще від квітня 2024 року для America First Policy Institute (AFPI), де їхній план закінчення війни Росії проти України викладений більш детально. Проте автори цієї статті в Reuters жодним чином не пояснили тоді, чому лише через два місяці після виходу дослідження вони вирішили про нього написати, видавши за "великий ексклюзив".

Зазначимо, що подібних досліджень у різних західних think-tank та NGO виходить дуже багато. Наприклад нещодавно Chatham House, до якого прислуховується британський уряд, опублікував дослідження про "Чотири сценарії закінчення війни в Україні". Проте це не значить, що війна обов’язково закінчиться за одним із цих описаних шляхів. Так само і з доробками різних американських аналітичних центрів, навіть наближеного до Трампа America First Policy Institute. Як би команда обраного 47-го президента не відхрещувалася від AFPI, на директора ЦРУ Трамп вже номінував співголову Центру американської безпеки AFPI Джона Реткліффа. А на посаду спецпредставника США з питань України та Росії – також співголову Центру американської безпеки AFPI Кіта Келлога.

Тож, про що ще Келлог (в січні 2023 року особисто був у звільненому Ізюмі) і Флейц (який, до речі, теж є віцеголовою Центру американської безпеки AFPI) писали у своєму квітневому дослідженні для AFPI?

По-перше, вони пропонували відкласти членство України в НАТО на тривалий час в обмін на всеосяжну для України мирну угоду з гарантіями безпеки (створення довгострокової архітектури безпеки, яка буде сфокусована на двосторонній оборонній безпеці), які мають бути закріплені в мирній угоді між Україною та Росією.

По-друге, закликали США продовжити озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі й не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди, але майбутня американська військова допомога, однак, вимагатиме від України участі в мирних переговорах з Росією.

По-третє, вже в липні в інтерв’ю "Радіо Свобода" Кіт Келлог конкретизував свою та позицію Флейца щодо можливості скасування санкції проти Росії. За його словами, їхнє часткове зняття можливе лише якщо Москва ввійде в переговорний процес і зробить реальні кроки щодо припинення війни. Також Келлог запропонував встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України.

Разом із цим в аналітичній записці від квітня для AFPI Келлог і Флейц зауважують, що "Трамп також має стратегію припинення війни, яку він повністю не розкрив". Частково ми це побачили в коментарях його віцепрезидента Джей Ді Венса. ТСН.ua вже писав, що в середині вересня він озвучив плюс-мінус аналогічний план припинення війни: Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. "Демаркаційна лінія", як її називає Джей Ді Венс, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій (що вже суперечить визначенню демілітаризованої зони - ред.), щоб Росія не вторглася знову.

Й, судячи з інших публічних коментарів Кіта Келлога, які відрізняються від їхньої із Флейцом аналітичної записки для AFPI, можна припустити, що якийсь зведений "мирний план" команда Трампа могла передати Кремлю для ознайомлення. Проте це було ще до вступу Північної Кореї у війну проти України на боці Росії, що стало дуже вагомим чинником для Адміністрації Байдена все ж дозволити ЗСУ удари західною далекобійною зброєю по цілям в глибині території Росії.

Що ще Кіт Келлог говорив про Україну, війну та Росію?

У березні 2022 року він пропонував озброїти Україну до повної перемоги над Росією, критикуючи Адміністрацію Байдена за надмірну обережність та неухвалення необхідних рішень, які б могли попередити повномасштабне вторгнення.

Вже за рік, у березні 2023 року, на слуханнях в Сенаті генерал-лейтенант закликав США надати Україні всю зброю, якої вона потребує, інакше Америка ризикує загрузнути в ще одній нескінченній війні.

У липні 2024 року в інтерв’ю "Голосу Америки" Кіт Келлог заявив, що Україні потрібна справжня оборонна угода зі США, яку ратифікує Сенат, на кшталт тих, що Америка вже має з Південною Кореєю та Тайванем.

22 листопада 2024 року в ефірі Fox News, після удару Росії "новою" балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру, Кіт Келлог заявив, що вісь Росія-Китай-Північна Корея-Іран сформувалася, вони один одному допомагають, а рішенням про надання дозволу на удари по Росії Джо Байден насправді дав Дональду Трампу більше важелів впливу й можливостей (вочевидь, на майбутніх переговорах з Росією – ред.).