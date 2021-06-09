Спецпризначенці, "тітушки" і штовханина: у Кременчуцькій райраді вчетверте намагалися звільнити свого очільника

Частина депутатів Кременчуцької райради незаконно намагалася звільнити голову району Антона Самаркіна.

Спецпризначенці "Тор", нацгвардійці і ще кілька десятків поліцейських сьогодні вдень намагалися завадити сепаратистському з’їзду в Кременчуцькому районі. Ці депутати, всупереч закону, намагалися звільнити чинного голову району Антона Самаркіна. Учетверте! Депутати, які не підтримують їхні дії, вважають, що таким чином заколотники хочуть пролобіювати інтереси залізорудних підприємств області.

Про це йдеться 9 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Позачергове засідання Кременчуцької райради збиралися провести в селі Кам’яні Потоки. Аби цього не допустити, із самого ранку приміщення почала штурмувати група депутатів, лояльних до чинного голови.

Невідомі молодики блокували їм вхід. Штовханина тривала майже годину. У середині тим часом коаліція з депутатів місцевих "ОПЗЖ", "Євросолідарності" та інших готуються звільнити з посади чинного голову району. Модератором виступає сільська голова Анна Сомайлюк.

Невдовзі до будівлі стягується поліція. За їхньої допомоги інші депутати змогли потрапити в середину. Відразу модератор оголошує про закриття засідання. Починається нова колотнеча. Найбільше дістається народному депутатові Олексію Мовчану.

Новини України: незаконне засідання депутатів у Кременчуцькому районі - чому збиралися і що вирішили

"Невідомі охоронні структури блокували мені вихід на трибуну, потім вихід з президії. Вдарили мене, штовхнули. Відібрали гучномовець і вдарили жінку. Написав заяву в СБУ стосовно спроби повалення конституційного ладу", — розповів Мовчан.

Врешті три автобуси поліцейських блокують будівлю остаточно. Нині діючий голова району Антон Самаркін каже, що це вже четверта спроба скинути його і пояснює причини. Вони — в бажанні розширити діяльність комбінату.

Власне будівництво Біланівського ГЗК активізувалось на початку цього року. Та жителі навколишніх сіл всіляко цьому перешкоджають. На початку травня відразу три села відключили від електрики. Адміністрація комбінату знесла лінії електропередачі і не допустила ремонтників з Полтавобленерго.

Наразі кременчуцькі депутати вважають, що основною метою заколотників, передовсім є зміни призначення земельних ділянок району. Це дозволить збільшити територію підприємства і за максимально дешево відселити місцевих жителів.

"Ми вважаємо, що не можна розвивати комбінат і кар’єр, якщо це шкодить мешканцям району. Там є люди, які не хочуть відселятись. Їх намагаються вигнати із земель, де вони живуть не один десяток років", — пояснив Самаркін.

Наразі боротьба триває. Офіційне засідання райради заплановане на 24 червня.

Нагадаємо, у Полтавській області через гірничозбагачувальний комбінат села залишились без електрики.

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