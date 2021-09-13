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"Мозковий штурм": майстер-клас від рекордсмена із запам'ятовування, як швидко вчити уроки

"Мозковий штурм": майстер-клас від рекордсмена із запам'ятовування, як швидко вчити уроки

УНІАН

ТСН розпочав новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Для тих, хто пішов до школи, потік інформації – справжнє випробування. Завалена навчанням дитина має приречений вигляд. І здається ніколи не втримає стільки всього в голові. Та насправді, обсяги пам’яті – необмежені.  

Про секрети, з якими нестрашні жодні контрольні та іспити - 13 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Нові знання надходять безупину. Швидко завантажити в мозок інформацію, а потім віднайти її там у потрібний момент – спецзавдання. Насправді, бібліотека пам'яті величезна. 

"Є речі, які ми не запам'ятовуємо, хоча бачимо. Ми зайшли в кімнату - там бачили підлогу, стільці, столи, але не можемо відобразити, якого вони були кольору чи форми, а нам і не потрібно – це короткострокова пам'ять. Вночі працюють так звані сонні нейрони – вони обробляють всю інформацію, яку ми отримуємо. Ту, яка важлива, вони перетворюють на спочатку робочу пам'ять, а потім - довготривалу", - пояснює тренер пам'яті, рекордсмен України Олексій Безсонов, який за 15 хвилин запам'ятав розташування більш як трьохсот монеток.

Якщо дитина не може сконцентруватися, відволікається на все - це і треба використати, говорить експерт.

"Гра у візуалізацію: те що не може запам'ятати дитина – буквально домальовуйте в просторі", - радить Безсонов.

Другий лайфхак – вигадуйте історію з асоціаціями: "Наприклад, вивчіть напам'ять мобільний тата: на ліхтарному стовпі, який - 7, висить гачок, який - 9, а на гачку висить кубик Рубіка, який - 4 і.т.д".

Слід зазначити, також існує крива забування. Так, за 20 хвилин учні встигають забути більш як половину інформації. Проте спосіб запам’ятати раз і назавжди – існує.

"Вивчили на уроці. Ввечері відтворили. Наступного дня відповіли на уроці. І далі, перед контрольною, повторили. Одне, два, три повторювання. Чим довшими будуть перерви повторювань, тим тривалішою загалом буде пам'ять", - пояснює тренер.

Та якщо часу на повторення немає, слід додержуватися певних умов, за яких потрібне запам'ятовується якнайкраще:

  • Розумова й фізична дія одночасно – вибух мозку. Навіть не намагайтеся;
  • Пишіть із розумом. Вам потрібні опорні слова - пам'ять сама підчепить, про що там ішлося;
  • Не нервуватися. Це працює проти пам'яті. Якщо вам розповідають щось важливе - слухайте спокійно;
  • Музика допомагає народити в голові образи, вмикає уяву. Для більшого ефекту – пускайте тихесеньким фоном мелодії без слів.

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