"Мозковий штурм": майстер-клас від рекордсмена із запам'ятовування, як швидко вчити уроки

ТСН розпочав новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.

Для тих, хто пішов до школи, потік інформації – справжнє випробування. Завалена навчанням дитина має приречений вигляд. І здається ніколи не втримає стільки всього в голові. Та насправді, обсяги пам’яті – необмежені.

Про секрети, з якими нестрашні жодні контрольні та іспити - 13 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".

Нові знання надходять безупину. Швидко завантажити в мозок інформацію, а потім віднайти її там у потрібний момент – спецзавдання. Насправді, бібліотека пам'яті величезна.

"Є речі, які ми не запам'ятовуємо, хоча бачимо. Ми зайшли в кімнату - там бачили підлогу, стільці, столи, але не можемо відобразити, якого вони були кольору чи форми, а нам і не потрібно – це короткострокова пам'ять. Вночі працюють так звані сонні нейрони – вони обробляють всю інформацію, яку ми отримуємо. Ту, яка важлива, вони перетворюють на спочатку робочу пам'ять, а потім - довготривалу", - пояснює тренер пам'яті, рекордсмен України Олексій Безсонов, який за 15 хвилин запам'ятав розташування більш як трьохсот монеток.

Якщо дитина не може сконцентруватися, відволікається на все - це і треба використати, говорить експерт.

"Гра у візуалізацію: те що не може запам'ятати дитина – буквально домальовуйте в просторі", - радить Безсонов.

Другий лайфхак – вигадуйте історію з асоціаціями: "Наприклад, вивчіть напам'ять мобільний тата: на ліхтарному стовпі, який - 7, висить гачок, який - 9, а на гачку висить кубик Рубіка, який - 4 і.т.д".

Слід зазначити, також існує крива забування. Так, за 20 хвилин учні встигають забути більш як половину інформації. Проте спосіб запам’ятати раз і назавжди – існує.

"Вивчили на уроці. Ввечері відтворили. Наступного дня відповіли на уроці. І далі, перед контрольною, повторили. Одне, два, три повторювання. Чим довшими будуть перерви повторювань, тим тривалішою загалом буде пам'ять", - пояснює тренер.

Та якщо часу на повторення немає, слід додержуватися певних умов, за яких потрібне запам'ятовується якнайкраще:

Розумова й фізична дія одночасно – вибух мозку. Навіть не намагайтеся;

Пишіть із розумом. Вам потрібні опорні слова - пам'ять сама підчепить, про що там ішлося;

Не нервуватися. Це працює проти пам'яті. Якщо вам розповідають щось важливе - слухайте спокійно;

Музика допомагає народити в голові образи, вмикає уяву. Для більшого ефекту – пускайте тихесеньким фоном мелодії без слів.

Читайте також:

"Мозковий штурм": ТСН розпочне новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання