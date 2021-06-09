Спецпроєкт "Секрет ферми": як "доїти" рибу і скільки можна заробити на червоній ікрі

Українець відкрив бізнес, який має свої тонкощі та цікавинки.

Доїти рибу - це не обмовка. Це реальність фермерського життя і чергове випробування для кореспондента Мирослава Ганущака. Він влаштувався помічником на рибне господарство і власноруч видобував червону ікру.

Ще один "секрет ферми" - у матеріалі ТСН.19:30.

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Кожен мріє про свій клаптик землі, але в ґрунті золотої рибки не впіймаєш. Юрій вирішив не сидіти на гачку у працедавців і організував собі приватний "рибний рай".

У серці Карпат, серед мальовничих краєвидів, вчимося "робити гроші з води". У 2003 році Юрій зачохлив камери, купив перших кількасот кілограмів риби і перейшов у фермерські ряди. Починалось скромно, але за 15 років стара дідівська хата виросла в великий будинок. Основна частина господарства переїхала на окрему ділянку.

Разом з Юрієм біля витоків бізнесу і його дружина Таня. Згодом до команди долучилися ще троє доньок. Уже кілька років на Юрія працює і чоловік, якого тут всі знають як Ігнатович. Його графік - 24/7, він живе на господарстві. Права рука власника.

Спецпроєкт "Секрет ферми": як видобувають червону ікру в Україні

А завдання журналіста - доїти рибу. Звучить, як нісенітниця. Але це у рибному господарстві - звичайна процедура. Коли ікра є - видно по животику. Треба гарненько погладити її по черевкові. Холодна весна, пояснює господар, вплинула і на рибу. Ікра ще не визріла. Але одну готову - ми таки вирахували.

На тарілочці - грамів 100, демонстраційний зразок. За рік Юрій надоює в тисячу разів більше. Кілограм ікри з ферми продають за 1500 гривень, попит шалений. Без малька господарство повного циклу неможливе, але левову частку прибутку дає саме доросла риба.

Секрет рибного бізнесу - 5 тисяч доларів, крута локація і трохи сміливості. Нормальна ціна. Зате червона ікра вже ніколи не буде для вас делікатесом.

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