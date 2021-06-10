Спецпроєкт "Секрет ферми": як розпочати бізнес на віслюках та продавати молоко по тисячі гривень за літру

В Україні є лише одна віслюча ферма.

Бізнес на впертості. Єдина в Україні віслюча ферма працює на Київщині. На чому ж заробляють її власники і, яке на смак молоко, що коштує 1000 гривень за літру.

Ще один "секрет ферми" - у матеріалі ТСН.19:30.

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Їх називають впертими і не надто розумними. А як же воно насправді. Кореспондент ТСН влаштував ЗНО для віслюка, аби з’ясувати правду. У пакеті номер два схований делікатес - банан. Віслюк впевнено минув обидва порожні пакети. Але його банани не цікавлять, він гризе траву біля пакетів.



Головний джиґіт ферми Володимир їде на віслюку. Неочікувано побачити таку веселу процесію за якихось 30 кілометрів від Києва. Ми женемо частину стада на пасовисько. Володимир знайомить нас з двома головними ослицями - Майкою та Йолкою.



"У нас ці дві віслючки жили близько шести років просто, як в домашньому зоопарку і ми собі й подумати не могли, що вони будуть першими у віслючій фермі", - каже Володимир.



Ініціаторка покупки цих двох віслюків - дружина Володимира Світлана. Брали заради віслючого молока, суто для себе.



"Я вичитала в інтернеті, що це - цілюще молочко", - каже Світлана.



Нині за келихом білого пригадують, як віслюки ледь не розбили їхній шлюб.



"Коли він сказав ну все, тепер робимо ферму, то чесно я була проти", - каже Світлана.

Спецпроєкт "Секрет ферми": на чому заробляють власники єдиної в Україні віслючої ферми

"А були такі ситуації, коли я їхав за ослицями, а дружина казала в трубку все, ми розлучаємось", - додає Володимир.

Жінка розповідає, що зараз вона визнала, що тоді була неправою та підтримує чоловіка. Так сім’я юристів подалася у фермерство. Виявилось, що попит на віслюче молоко шалений. Вартість літри такого молока - тисяча гривень. Але доїти - справа ювелірна. Спільними зусиллями ми надоїли аж склянку молока. І це норма. Така склянка коштує 150 грн. На смак воно дуже солодке, а ще кажуть - цілюще.



Продаж молока - це половина надходжень. Ще чверть дає туризм. Вхід 200 гривень. І в перший рік роботи ферми на вихідні тут вже був натовп. Заробляють фермери також і на дегустації молока.



Віслюки малята обожнюють леститися. Вони все намагаються спробувати на смак



"Ми купили будинок і ця ділянка була під селянське господарство. Ми її купили менше ніж за 10 тисяч доларів", - згадують власники ферми.



Взяли непролазні хащі, а нині тут - став, краса, все для комфорту віслюків та туристів. Розбудова обійшлася не в одну тисячу доларів. Зі старту довелося наймати працівників. Сьогодні колектив уже великий.



Складаємо бізнес план. Варто на початку мати 2-3 віслюків, які вже дають молоко. Ціна осла - до 15 тисяч гривень. Зараз їх у Володимира півсотні. На місяць ферма потребує 100 тисяч гривень. Але на молоці фермери заробляють 210 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень на місяць дає туризм. Ще кількадесят тисяч - заробляють, продаючи косметику на основі ослиної сироватки.



Загалом клопоту з цими тваринами небагато. І головне, якщо ви наважитесь відкрити свою віслючу ферму, знайте, що в Україні інших конкурентів, крім Володимира, поки немає.

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