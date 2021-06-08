Спецпроєкт ТСН "Секрет ферми": як розпочати бізнес на козах та чи є він прибутковим

Цей бізнес тримається на молоці.

Стати успішним бізнесменом можна і в селі: журналіст ТСН пішов найманим працівником на оригінальні фермерські господарства і вивідав секрети їхнього бізнесу. Як збудувати з нуля козину ферму та який прибуток вона може приносити, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вчителями на шляху до фермерської кар’єри стала сім’я Олександра Бабина, який і з дружиною познайомився завдяки козам. Нині на їхній фермі - 260 козенят, 160 дорослих кіз та 4 цапи. Хоча починалося вже 14 років тому з пари кіз та орендованої колгоспної стайні. Помешкання для рогатих - вартує 48 тисяч гривень на рік. А загалом утримання такої ферми обходиться в 200-300 тисяч гривень щороку. Подальші вкладення - робота і ще раз робота.

Свіжої трави кози зжовують до 7 кілограмів на день. Сіна - 2 кілограми. Проте - чим більше з’їдять, тим більше буде молока.. Виявляється, на сінній дієті - молоко краще. Цікаво, що кози їдять 128 різних трав.

Цей бізнес тримається на молоці. З нього роблять сири - які й дають основний заробіток. Процес автоматизований, але Олександр наполягає - фермер повинен вміти й дідівським методом. Одноразовий надій - 200 літрів. Спочатку Олександр думав просто торгувати молоком. Але у селі далеко від великих міст - немає ринку збуту. Тож почав сироварити - цьому його навчив сировар зі Швейцарії з 30-річним досвідом роботи.

Найдорожчий сир називається Шкіпер і навіть порізаним не надто привабливий, зате ж як смакує. Потрібно знати, що чим біліший, тим він молодший. Вигідним виробництво сиру стає, якщо продавати із націнкою 20-30% від собівартості. Але це, коли фермер не має найманих працівників, яким треба платити, і все робить сам. Робота на фермі ніколи не закінчується.

Дружина фермера Аня відповідає за просування продукції в Інтернеті - про ферму чимало людей дізнаються з соцмереж. Але сільський СММ поки лише стає на ноги. Тому головна реклама - народне "радіо". Саме воно колись донесло журналістам, що можна приїхати сюди на екскурсію - це ще один вид фермерського підробітку. Вхід - 200 гривень. В ціні - майстер-клас з доїння і дегустаційна тарілка. Для дітей - розваги безлімітні. Туристи - це лише 15% в загальному заробітку.

Олександр не приховує, зірок у бізнесі поки не хапають, проте усім, хто думає про початок такої справи чоловік впевнено радить спробувати з малого. Дві породисті кози - це 12 тисяч гривень. Якщо просто продавати увесь надій - пара окупиться вже за два місяці. Але є одне "але" - це робота нон-стоп.

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