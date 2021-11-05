Спецсигнали, стрілянина, подвійна аварія і перекидання: подробиці голівудської гонитви у Києві

Дивом автомобіль не зачепив жодного із пішоходів. Не постраждали ані водій, який утікав, ані кермувальниця червоної машини, яку він протаранив.

У Києві сталася гонитва зі стріляниною, що нагадує сюжет голівудського фільму. Автомобіліст так тікав від поліцейських, що врізався спочатку у ятки на ринку, після протаранив інший автомобіль, кілька разів перекинувся і вилетів на узбіччя.

Про те, чому кермувальник, який спричинив аварію так злякався копів - 5 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Почалося все у лісосмузі біля Бориспільського шосе. Кермувальника ВАЗа Владислава помітили правоохоронці. А він, побачивши їх, кинувся тікати.

Гонитва була тривалою. На перехресті із круговим рухом водій помчав по зустрічній смузі, трохи далі поїхав через ринок, де зніс намет із фруктами. Наїхав на ногу продавчині ринку, повідомляють у ЗМІ. І зачепив попутню автівку. А потім знову втік. Вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофора. Але - протаранив Hyundai, двічі перекинувся і вилетів на узбіччя.

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Дивом автомобіль не зачепив жодного із пішоходів. Не постраждали ані водій, який утікав, ані кермувальниця червоної машини, яку він протаранив.

Ольга Степанівна каже, щойно оговталася, зрозуміла - ціною бампера її автівки - практично допомогла правоохоронцям і зупинила перегони.

"Я за кермом більше 10 років – так що звикла до всього", - зізналась вона.

Новини Києва: водій авто намагався втекти від поліцейських і спричинив нові ДТП

Від удару "Жигулі" викинуло на газон, та перекинуло на дах. Кермувальник вискочив з автівки та намагався втекти. Проте завадили поліцейські. Аби зупинити чоловіка - правоохоронцям довелося застосувати зброю. Кажуть, стріляли з травматичного пістолета у небо. Молодика вдалося затримати поруч з автомобілем. Владиславу 20 років. Зізнається, вранці вживав якусь білу речовину у вигляді порошку.

Каже, що робив це вперше, тому що зараз у відчаї. Тікати ж почав, бо в машині також були наркотики.

Зараз правоохоронці перевіряють, чи були у водія ВАЗА в крові наркотичні речовини. Уже відомо, що чоловік був тверезий.

Нагадаємо:

У Дніпрі чоловік на викраденому автомобілі намагався втекти від правоохоронців і ледь не збив пішохода. Коли сховатися від копів на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього йому не вдалося зробити.

і ледь не збив пішохода. Коли сховатися від копів на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього йому не вдалося зробити. А Вишгородський райсуд залишив під вартою водія "Ауді", який стріляв у бік поліцейських, коли ті переслідували його за хаотичні маневри на дорозі.

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