Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України - Буданов

Проте він не розсекретив ім'я цієї людини.
Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Миколі Чаусу тікати з України з-поміж керівництва Головного управління розвідки Міноборони.
Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Так, відомо. Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду. І ще раз кажу: я, як представник спеціальних служб, ніколи не коментую діяльність спеціальних служб", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, що за версією слідства, Чауса затримали під час отримання хабаря 9 серпня 2016 року. Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Однак скориставшись суддівським правовим імунітетом, він переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України. Як наголошують у НАБУ, кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ.
З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук. Через декілька місяців, у лютому 2017 року, його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України.
Читайте також:
- Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація, що його нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінниччині.
- Про те, що колишнього суддю викрали українські спецслужби, заявив адвокат Чауса.
- Однак СБУ не коментувала це питання. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові Чауса.
- Згодом президентка Молдови Санду доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергою глава МВС Молдови заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.
- Дружина Миколи Чауса Світлана звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
- Раніше НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецпризначенці Національного антикорупційного бюро "не могли поділити" Чауса з СБУ.
- Детективи Національного антикорупційного бюро 3 серпня затримали Чауса у лікарні "Феофанія".
- Чаусу вручили підозру. І відвезли до ізолятора тимчасового тримання.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для екссудді Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- 11 жовтня Вищий антикорупційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього суддю Дніпровського райсуду міста Києва Миколу Чауса. Відповідне рішення ухвалив суддя ВАКС Тимур Хамзін. Запобіжний захід подовжили до 14 грудня.