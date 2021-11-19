Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України - Буданов

Проте він не розсекретив ім'я цієї людини.

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Миколі Чаусу тікати з України з-поміж керівництва Головного управління розвідки Міноборони.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Так, відомо. Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду. І ще раз кажу: я, як представник спеціальних служб, ніколи не коментую діяльність спеціальних служб", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Також читайте НАБУ та САП передали до суду справу екссудді Чауса

Нагадаємо, що за версією слідства, Чауса затримали під час отримання хабаря 9 серпня 2016 року. Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Однак скориставшись суддівським правовим імунітетом, він переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України. Як наголошують у НАБУ, кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ.

Новини України: в Апеляційному суді розглядають зміну запобіжного заходу Миколі Чаусу

З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук. Через декілька місяців, у лютому 2017 року, його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України.

Читайте також: