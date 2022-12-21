Спецтрибунал для Росії та Путіна за воєнні злочини: коли Європарламент голосуватиме за його створення

У той же час Конгрес США готує законопроєкт, відповідно до визнає Росію державою-агресоркою.

У січні 2023 року депутати Європейського Парламенту голосуватимуть за створення міжнародного спеціального трибуналу для Росії та її диктатора Путіна.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua депутат Європарламенту, член комітету закордонних справ, колишній прем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

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"У той же час Конгрес США готує законопроєкт, ухвалення якого визнає Росію державою-агресоркою. Щоправда, про визнання Росії державою-спонсором тероризму з боку США не йдеться. Тим часом у Європарламенті обговорюють ухвалення спеціального законодавства, яке на рівні ЄС дозволить визнавати окремі країни державами-спонсорами тероризму. Також у січні європарламентарі готуються ухвалити рішення про створення спеціального трибуналу для Путіна", - зазначив євродепутат.

Нагадаємо, 14 грудня під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Сахарова глава держави Володимир Зеленський закликав ЄП створити міжнародний спеціальний трибунал для притягнення російських керівників до відповідальності за злочини.

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