Спека, а потім заморозки: синоптики шокували прогнозом погоди на серпень

На календарі – останні дні спекотного і майже бездощового липня, невдовзі його змінить завершальний місяць літа – серпень. Якщо липень, за інформацією синоптиків – найтепліший місяць року, то на другому місці за температурними показниками йде серпень. За цей місяць світловий день скоротиться більш ніж на півтори години, тобто меншатиме на 3-4 хвилини щодня. Це досить швидко, бо, наприклад, за липень день покоротшав на годину і кілька хвилин. Очевидно, що чим менше сонце перебуває на небі, тим менше часу воно гріє, тому у серпні вже не повинно бути такої тривалої 40-градусної спеки, від якої українці потерпали майже весь липень.

Яка насправді погода чекає нас у серпні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Від спеки до заморозків

За інформацією Українського гідрометцентру, серпень також очікується не холодним, але не таким спекотним як липень. Антициклональна, тобто безхмарна і суха погода триватиме майже весь місяць. Щодо липня, то екстремально високі температури стали наслідком утворення над Україною так званого "теплового купола", тобто зони підвищеного атмосферного тиску. Він затримував гаряче повітря біля поверхні землі, заважаючи його підйому і охолодженню.

У серпні такого явища не повинно бути, однак місяць прогнозується теплішим за норму на 2 градуси, а на південному сході – на 2,5 градуси. Середня місячна температура повітря у серпні передбачається 20-26 градусів тепла, в Карпатах +17-19 градусів. Це стільки ж, як у липні, а в горах навіть тепліше на 1-2 градуси. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у серпні становить 1 градус тепла, а на півночі, в Карпатах і навіть у південній Запорізькій області спостерігались заморозки до мінус двох градусів. Для порівняння: у липні на рівнині заморозків не буває, а в Карпатських горах зафіксовано мінус один градус. Абсолютний максимум температури у серпні – 42 градуси тепла, така спека була раніше у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях. В гірських районах бувало +36 градусів. Це на 2-3 градуси вище, ніж у липні.

Тобто в цілому у серпні в окремі дні може бути холодніше, а в окремі дні – спекотніше, ніж у липні.

Місячна кількість опадів у серпні очікується 34-77 мм, у Карпатах до 116 мм. Це менше ніж у липні, однак у межах норми. Та, враховуючи, що у липні випало дощів значно менше середньої прогнозованої норми, то по факту у серпні дощів має бути більше, ніж у липні.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, розповів для ТСН.ua, яким прогнозується в Україні серпень поточного року.

"В цілому останній місяць літа характеризується стійкою антициклональною погодою, тобто сонячних днів буде багато, а дощових – навпаки, - говорить Анатолій Прокопенко. – Вдень буде жарко, як у липні, зате ночі стануть холоднішими, повторення екстремальної спеки, яка була в липні, малоймовірне. Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях. Вони бувають не кожного року, але наприкінці місяця можливі. Щодо таких явищ, як сильні грози, ливні, шквали тощо, то в серпні їх буває мало. На відміну від червня та липня, у серпні погода більш стійка і прогнозована. Місяць розпочнеться спекою через надходження гарячого повітря з північної Африки, надалі температура знижуватиметься до комфортної".

У серпні можлива спека та заморозки / Фото: Pexels

Погодні сайти: Літо закінчиться за календарем

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що серпень в Україні очікується досить контрастним у залежності від регіону. Так у західних областях буде комфортна температура, але з частими дощами, на півночі країни – прохолодно і сухо, в інших регіонах – досить жарко і без значних опадів. Заморозків годі очікувати, в жодному з рівнинних регіонів нічна температура не впаде нижче +12 градусів, буде вона плюсовою і в горах. Цікава деталь: за прогнозами інтернет-синоптиків, літо закінчиться за календарем, уже першого вересня доведеться діставати з шаф теплий одяг.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – перший день серпня має бути теплим і сонячним, та вже назавтра задощить на 2-3 доби. Найрясніші ливні пройдуть на Хмельниччині та Буковині, а на Закарпатті і Тернопільщині вони будуть грозовими. Надалі небо проясніє, денна температура підвищиться на 5-7 градусів, а подекуди й на 10, до +34-36. Перша декада серпня виявиться найтеплішою, згодом температура знизиться до комфортної – 24-26 градусів тепла вдень і +16-18 уночі.

Під кінець літа стане прохолодніше ще на 3-5 градусів у залежності від області. Найтепліше буде в Закарпатській і Чернівецькій областях, найпрохолодніше – на Львівщині. Також львів’янам найчастіше, ніж іншим, доведеться мати під рукою парасольки, бо на них очікують два тижні дощової погоди, на один день без опадів припаде два дні "мокрих". Дощитиме у всьому регіоні і на День Незалежності, винятком стане лише Хмельниччина.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – і опадів, і спеки буде набагато менше, ніж у західних. У першій декаді серпня на Волині і Рівненщині лише 2-3 дні спостерігатиметься температура понад +30, надалі вона поступово знижуватиметься з +27-28 градусів у середині місяця до +22-24 наприкінці. В інших чотирьох областях може бути тепліше на 2-3 градуси.

З опадами буде по-різному: на Волині накрапатиме через день-два, на жителів Рівненщини і Житомирщини у середині першої і на початку третьої декади очікують кілька днів з такими зливами, що навіть парасолька не врятує. У Сумській і Київській областях опадів майже не передбачається, а в Чернігівській приблизно 7-10 днів на місяць прогнозуються дощовими, але без злив і катаклізмів. День Незалежності також буде погожим і неспекотним в усіх областях, окрім Волинської і Рівненської, тут трохи накрапатиме.

На День Незалежності ймовірні опади/ Associated Press

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – жарка, але не спекотна погода утримається майже весь серпень. На Вінниччині температура вище +30 градусів очікується лише з 5 по 10 серпня, надалі рясні дощі, яких протягом місяця випадатиме чималенько, принесуть прохолоду від +28 тепла у другій декаді до +23 тепла наприкінці третьої. В інших областях опадів буде набагато менше, тому не дивно, що +29-31 градус удень може бути навіть після 20 серпня, як, наприклад, на Дніпропетровщині, де спека затримається найдовше. Адже весь "запас дощів" на місяць проллється на дніпрян 3-4 серпня, надалі парасольки їм знадобляться хіба для захисту від палючого сонця.

Жителі Черкаської, Полтавської і Кіровоградської областей відчують прохолоду трохи раніше за дніпрян. Тут після 15 серпня температура вже не очікується вищою за +28, а до початку вересня вона поступово знизиться до +23-24. День Незалежності у всьому регіоні прогнозується теплим, сонячним і без опадів.

Схід

Серпнева погода у трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – мало відрізнятиметься від липневої: температура понад +30 градусів і майже повна відсутність опадів майже весь місяць. Дещо прохолодніше буде на Харківщині, тут у другій половині серпня стовпчики термометрів опустяться нижче +28, а невеликі дощі з 26 по 28 число знизять температуру до +23-24 градусів. У дві інші області відносна прохолода прийде лише за кілька днів до початку осені. Очевидно, що День Незалежності у регіоні також має бути сонячним і спекотним.

Південь

Найдовше доведеться чекати прохолоди жителям південних областей - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Криму. Майже рекордні дня серпня високі температури, це +34-36 градусів у тіні вдень – пануватимуть у Миколаївській і Херсонській областях навіть на початку третьої декади. Навіть в останні дні місяця тут буде не нижче +26. І це за майже повної відсутності опадів, лише три дні не підряд на Херсонщині і п’ять днів - на Миколаївщині можливий символічний дощ. У Запорізькій області погода прогнозується приблизно такою ж, хіба що на 2-3 градуси буде прохолодніше.

Жителям Одещини інтернет-синоптики обіцяють на 4-5 серпня дощ з грозою і ще два-три дні з опадами типу "три краплі на квадратний метр". Однак температура в області буде найнижчою в південному регіоні: перша половина вдень плюс 30-32 градуси, друга половина – плюс 26-28, на кінець місяця плюс 25. У Криму майже всі серпневі дні виявляться схожими, як близнюки: вдень +29-31, на небі – ні хмаринки, вночі +20-23. Лише після 25 числа стане прохолодніше на 4-5 градусів.

На День Незалежності у південному регіоні також пануватиме спекотна суха погода.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: буде тепло і жарко, дощів небагато.

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