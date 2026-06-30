Спека до +40, повалені дерева та зірвані дахи: один із обласних центрів України накрила аномальна погода (фото, відео)

Наслідки негоди у Львові / © Львівська міська рада

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Львів побив температурний рекорд за пів століття. Спека сягнула майже 40 градусів на сонці, а в затінку — 35-ти. У місті організували щогодинне поливання доріг, особливо вулиць з трамвайними коліями, щоб ті не деформувалися. Також у центральній частині встановили розпилювачі води, аби містяни та туристи змогли охолодитися. Однак до лікарень уже звертаються потерпілі з тепловими ударами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Як люди у Львові переживають спеку

Центр Львова — площа Ринок. Тут встановлені два розпилювачі води, щоб люди освіжались від аномальної спеки. Охочих пройти крізь штучний дощ і змокріти — доволі багато.

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Катерина з собачкою Монікою теж проходить через холодні бризки. Каже, тварини важко переносять спеку, тому завжди з собою має воду для улюбленця. Але зайвий раз у години пік для вигулювання не виходить.

Катерина Стайловська, мешканка Львова: «Мені легше, ніж Моніці, я можу легше адаптуватися, я розумію потреби тіла. Моніка дуже важко переживає, тому зранку намагаємося гуляти і ввечері».

А ще у місті встановлені безкоштовні питні фонтани. Однак у таку спеку Львів майже порожній. На терасах закладів людей немає — майже усі столики вільні. Перехожі рятуються лише з водою в руках і віялами. Людно хіба що біля фонтанів. Попри сильний напір води — ані діти, ані дорослі не уникають можливості повністю промокнути під гучні крики та шум води.

У місті масово поливають дороги

Майже щогодини у Львові курсують спеціальні водовозки, які ретельно поливають проїжджу частину та інфраструктурні об’єкти.

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Василь Паливода, заступник голови Личаківської районної адміністрації: «В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, а також трамвайні колії. Тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів розширюється і є велика ймовірність того, що можуть просто рейки вистрілити. І буде загроза в простої громадського транспорту».

Від спеки до буревію: удар блискавки та перші госпіталізації

Напередодні у місті аномальна спека стрімко перейшла в негоду: потужний буревій зривав дахи, повалив десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. А блискавка уразила 6-річну дівчинку. Наразі дитина перебуває у лікарні. Стан стабільний, кажуть медики.

Та одразу після грози, буквально за годину-дві, спека знову повернулася в регіон. До лікарень Першого медобладнання за останні кілька днів уже звернулися пʼятеро пацієнтів з тепловими ударами. Їм від двадцяти років і до понад 80-ти. Основні ознаки, які мають насторожити, кажуть медики — головний біль, запаморочення, пришвидшене серцебиття. І, звісно ж, втрата свідомості.

Негода у Львові / © Львівська міська рада

Ірина Юрчук, лікарка-терапевтка лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова: «Найбільш вразливими є люди літнього віку та з хронічними захворюваннями, серцево-судинними. А також молоді люди, які інтенсивно працюють у спеку, будівельники в тому числі».

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Медики наполегливо радять за можливості взагалі не виходити на вулиці посеред дня, багато пити чистої води, носити легкий одяг та головні убори. Якщо ж таки відчули явні симптоми перегрівання — жарознижувальні препарати не допоможуть, потрібно терміново звернутися до лікарні.

За прогнозами синоптиків, така екстремальна спека протримається у Львові ще кілька днів, а в кінці тижня вже піде на спад.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 30 червня | ТЕР@КТ у Монако! Рої ДРОНІВ на МОСКВУ! 40-градусна СПЕКА

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