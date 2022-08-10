Спека на Сході, прохолода на Заході: якою буде погода у найближчі три дні

Спека на Сході, прохолода на Заході – через Україну зараз пролягає атмосферний фронт, і саме тому погода так відрізняється в регіонах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30 за 9 серпня.

По один бік від атмосферного фронту – північні та західні області, де в найближчі дні спекотніше не ставатиме. Уночі до 16-ти градусів тепла, а вдень – не більше 24-х.

По інший бік, у південних та східних регіонах, панує тепла повітряна маса. І тому там, навпаки, температура лише зростатиме. Найспекотніший день синоптики прогнозують там уже сьогодні, 10 серпня – буде до 36 градусів спеки.

Ближче до вихідних температура повітря має вирівнятися на всій території України: на Сході та Півдні стане трохи проходніше, а на Півночі та Заході – тепліше.

"Можуть бути грозові дощі ще на додаток – у західних і північних областях і також подекуди в центральних – Вінницька, Черкаська області. А ось уже в п'ятницю на всій території України невеликі короткочасні дощі такого літнього характеру можуть бути. І відповідно вже буде такий більш стабільний фон температури", – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко назвала регіони України, де домінуватиме нестерпна спека цього тижня і наступного.

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