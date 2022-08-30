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Спекотна ніч для окупантів: у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку

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Спекотна ніч для окупантів: у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку

Фото: Associated Press

На Херсонському напрямку ЗСУ за ніч ліквідували до 80 російських окупантів.

Також українські захисники знищили до 60 одиниць військової техніки росіян. 

Про це в етері ТСН розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. 

"На даний момент тривають позиційні бої з метою покращення нашого положення на цьому напрямку та для того, щоб не допустити залучення резервів. Тобто це - звичайна військова робота. Напередодні ми повідомляє, що вдалось ліквідувати понад 80 рашистів. За минулу ніч у нас майже такий самий показник та знищено майже 60 одиниць військової техніки", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні зранку, 30 серпня, пролунали вибухи в районі Антонівського мосту. Також жителі Херсону повідомляють, що на вулицях вони чули автоматні черги. 

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