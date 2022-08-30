Спекотна ніч для окупантів: у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку

На Херсонському напрямку ЗСУ за ніч ліквідували до 80 російських окупантів.
Також українські захисники знищили до 60 одиниць військової техніки росіян.
Про це в етері ТСН розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"На даний момент тривають позиційні бої з метою покращення нашого положення на цьому напрямку та для того, щоб не допустити залучення резервів. Тобто це - звичайна військова робота. Напередодні ми повідомляє, що вдалось ліквідувати понад 80 рашистів. За минулу ніч у нас майже такий самий показник та знищено майже 60 одиниць військової техніки", - пояснила Гуменюк.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні зранку, 30 серпня, пролунали вибухи в районі Антонівського мосту. Також жителі Херсону повідомляють, що на вулицях вони чули автоматні черги.
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