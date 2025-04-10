Спершу ховався під ковдрою, а тепер втік до ЗСУ: усе про скандального Насірова та його спроби уникнути покарання

Ексочільникк ДФС України Роман Насіров / © ТСН

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Скандальний ексочільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров знову загримів у гучну історію. Експосадовець раптом добровільно мобілізувався до ЗСУ, і все б нічого, от тільки його обвинувачують у ймовірному отриманні 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Насірова вже понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на 2 млрд грн.

Усе про мобілізацію Насірова, його підозри у корупції та скандальні витівки на судах читайте на ТСН.ua.

Мобілізація Насірова

Організація Transparency International Ukraine з посиланням на адвокатів Насірова, справа якого слухається в суді, повідомила, що ексголова ДФС добровільно мобілізувався до ЗСУ. Адвокати заявили, що 9 квітня Насіров не зміг побувати на черговому судовому засіданні, бо добровільно вступив до лав української армії. І на цій підставі захист експосадовця подав клопотання про зупинення провадження.

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Суд відклав розгляд цього питання для збирання інформації. Наступне засідання заплановане на 11 квітня. Справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Інформацію про те, що адвокат Насірова подав клопотання про зупинення провадження, підтвердила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«Він (адвокат Насірова — ред.) також надав до суду наказ, копію наказу про призначення вказаної особи до особового складу військової частини. Вирішення цього питання буде 11 квітня. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість обвинуваченого брати участь у судових засіданнях», — розповіла речниця САП.

Зауважимо, за інформацією громадської організації «Автомайдан», Насіров служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.

«Це не просто якийсь там підрозділ — це елітна бригада, яка займається охороною Генштабу. Фактично — особиста бригада головнокомандувача Сирського», — вказали в організації.

Важливо: у травні 2024 року Верховна Рада дозволила звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак таке право не було передбачене для топкорупціонерів.

Насірова «демобілізують»?

Гучна звістка про військову службу Насірова одразу ж набула широкого резонансу. На неї відреагувала Військова служба правопорядку у ЗСУ. Там вказали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розпорядження провести службове розслідування за фактом призову Насірова.

«Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров Р. М. був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з’ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його«, — йдеться у повідомленні ВСП.

Там додали, що передадуть правоохоронцям матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень, аби ті дали належну правову оцінку відповідно до закону.

У ВСП водночас зазначили, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗСУ, і що її підрозділи беруть безпосередню участь у бойових діях.

«У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися», — йдеться у повідомленні.

Швидке скасування наказу про мобілізацію працює лише для гучних прізвищ?

Для незаконно мобілізованих українців бюрократичний процес щодо звільнення їх зі служби може тривати місяцями. На це йде купу грошей і такі випадки створюють проблеми для армії. А виявляється, можна просто взяти і скасувати наказ про мобілізацію, як у випадку з Насіровим. Тільки це чомусь працює для гучних прізвищ і не працює для інших людей, звернула увагу спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

«Значить дивіться як виходить в історії з Насіровим. Коли мобілізують хворого або того, хто має відстрочку по догляду за інвалідом чи втраті рідного брата на війні, наприклад (я про законні випадки), наша систему змушує цю людину доводити, що його мобілізували не законно. Він збирає купу довідок, аби звільнитись. Поки цей процес триває, а це не один день, він уже стоїть на забезпеченні держави: отримує форму, зброю, харчування і д. т. Тобто, ми витрачаємо на таких людей чимало коштів», — йдеться у дописі Кирієнко у Facebook.

Вона продовжила і зазначила — буває, що ці люди протягом періоду збирання довідок встигають пройти базову загальновійськову підготовку. І це ще додаткові витрати державних грошей. За даними Міноборони України, забезпечення одного військового коштує державі 1,2 млн грн на рік.

Зрештою, такий незаконно мобілізований може приїхати до військової частини, де служитиме. Але комбат бачить, що у людини є підстави для звільнення і не ставить її в окоп, тоді як війську бракує бійців. Журналістка звернула увагу, що слід розуміти емоції комбата, коли прибувають такі поповнення.

«І ця людина таки звільняється. Та ще встигає отримати ГЗ (грошове забезпечення — ред.) від держави. Бо бюрократичний процес звільнення, нагадаю, може тривати не один місяць. А виявляється, можна було просто взяти і скасувати наказ про мобілізацію. Просто взяти і визнати його протиправним!! І це законно. Чому це працює для одних гучних прізвищ і геть не працює для інших людей?» — резюмувала кореспондентка.

Справи про корупцію Насірова — що відомо?

Та повернімося до самого Насірова і того, чим він відомий.

Нагадаємо, від 27 листопада 2014 року до 2 вересня 2015 року Насіров був народним депутатом України: обраний за списком «Блоку Петра Порошенка». У парламенті він очолював комітет з питань податкової та митної політики.

У травні 2015 року Насіров став головою Державної фіскальної служби. Його діяльність на цій посаді неодноразово зазнавала критики. Зокрема, чиновника звинувачували у корупції та тискові на платників податків.

Зрештою, 2 березня 2017 року НАБУ повідомило про затримання Насірова у справі «Укргазвидобування», після чого його кар’єра на державній службі закінчилась. Чиновнику було оголошено підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та у службовому підробленні.

За версією слідства, Насіров протягом 2015-2016 років незаконно надав розстрочення зі сплати податкових зобов’язань (рентної плати за користування надрами) трьом компаніям, пов’язаним з народним депутатом Олександром Онищенком (відомим за так званою «газовою справою»). Рішення про розстрочення ухвалювалися без проведення економічного аналізу та без погодження з Міністерством фінансів, як того вимагав закон. Загальна сума податкових боргів, відстрочених незаконно, становила близько 2 млрд грн. Такі дії, за версією НАБУ, завдали державному бюджету суттєвої шкоди.

Чому Насіров ховався під ковдрою?

Затримання Насірова супроводжувалося драматичними подіями — він заявив про начебто виявлений інфаркт міокарда та ліг у державну лікарню у Феофанії. Дуже довго детективи НАБУ не могли потрапити туди та затримати ексголову ДФС. Їх нібито не пуска вахтер лікарні, після чого журналісти почали жартувати щодо «всемогутнього вахтера Феофанії».

Згодом Насірова таки затримали і доправили до суду для обрання запобіжного заходу, проте через нібито поганий стан здоров’я судовий розгляд затягнувся. Легендарними стали ковдри ексголови ДФС, якими той накривався у лікарні та у залі суду.

Роман Насіров під ковдрою на судовому засіданні / © Reuters

Суд тоді не зміг обрати Насірову запобіжний захід у відведені законом три дні і експосадовець отримав право вільно залишити суд. Проте сотні активістів тоді заблокували будівлю, і Насіров вимушений був там ночувати.Що цікаво, спершу ексочільник ДФС стверджував про дуже погане самопочуття, тому лежав під ковдрою і майже не міг говорити. Проте після ночівлі у суді Насіров раптово почав і ходити, і говорити.

Суд таки взяв Насірова під варту, але з правом застави у 100 млн грн. Дружина і тесть майже одразу сплатили кошти і підозрюваний вийшов на волю. Також він здав усі паспорти для виїзду за кордон.

До речі, Насіров неодноразово намагався відновитися на посаді голови ДФС, проте у вересні 2019 року Верховний суд скасував усі попередні рішення судів на його користь.

Протягом літа — осені 2017 року Насіров ознайомлювався з матеріалами справи, скориставшись усіма доступними процесуальними правами для затягування справи. У серпні 2018 року Шевченківський райсуд Києва нарешті почав розгляд справи по суті. Цікаво, що прокурори зачитали понад 284 із 774 сторінок обвинувального акту.

Справа досі не завершена остаточним вироком. Засідання періодично переносяться або затягуються. Сам Насіров у подальшому також став фігурантом нової справи 2022 — про отримання хабарів у розмірі понад 700 млн грн, але це вже окреме кримінальне провадження.

Справа про хабар від Бахматюка

Справа щодо отримання Насіровим хабаря від Олега Бахматюка є однією з наймасштабніших корупційних справ в історії України. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2015 — 2016 років Насіров на посаді голови ДФС отримав від власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка неправомірну вигоду на загальну суму понад 722 млн грн. Це був хабар за сприяння у відшкодуванні податку на додану вартість компаніям, підконтрольним Бахматюку, на суму понад 3,2 млрд грн. ​

У жовтні 2022 року НАБУ повідомило про підозру Насірову, його раднику та Бахматюку у вчиненні корупційних злочинів. ​Того ж місяця Вищий антикорупційний суд обрав для Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 523,2 млн грн. ​Але зрештою під час низки судових засідань у період червня 2023 року — травня 2024 року заставу було зменшено до 55 млн грн. ​І у травні після внесення застави Насіров вийшов із СІЗО під особисте зобов’язання. ​

Роман Насіров у суді / © УНІАН

Слідство встановило, що Бахматюк надавав Насірову «плату за послуги» в середньому близько 20% від суми відшкодованого ПДВ. Ці кошти перераховувалися на підконтрольні рахунки ексголови ДФС та його близьких осіб через іноземні компанії. Натомість Насіров забезпечував пріоритетне відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, ігноруючи інші підприємства, які також мали на це право. ​

НАБУ та САП завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. Бахматюку інкримінують надання неправомірної вигоди, а Насірову — отримання хабаря.

І от 9 квітня 2025 року Насіров не з’являється на засідання ВАКС через свою добровільну мобілізацію до ЗСУ. А 10 квітня цей суд задовільнив клопотання прокурора і продовжив експосадовцю запобіжний захід у вигляді зобов’язання до 10 червня. Насіров не повинен виїжджати за межі Київської області, має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.