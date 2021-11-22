Спершу напували молоком, зараз принюхується до овочів: у Харкові в екопарку вигодовують дитинча болотної мавпи

Хлопчика назвали Жорою.
Покинула одразу після народження. У харківському екопарку вигодовують крихітне дитинча болотної мавпи. Малюк народився два місяці тому і відтоді не бачив своєї матусі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 листопада.
Вона від нього відмовилася. Тож малечу прихистили працівники екопарку. Хлопчика назвали Жорою. Відразу доглядальники забирали малюка додому, а тепер він переїхав жити в окремий вольєр звіринця.
Мавпеня має гарний апетит. Спершу його напували молоком із пляшечки кожні три години. Нині Жора вже принюхується до овочів і фруктів. Показує норов і не дає себе ображати.
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