Спершу напували молоком, зараз принюхується до овочів: у Харкові в екопарку вигодовують дитинча болотної мавпи

Спершу напували молоком, зараз принюхується до овочів: у Харкові в екопарку вигодовують дитинча болотної мавпи

Хлопчика назвали Жорою.

Покинула одразу після народження. У харківському екопарку вигодовують крихітне дитинча болотної мавпи. Малюк народився два місяці тому і відтоді не бачив своєї матусі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 листопада.

Вона від нього відмовилася. Тож малечу прихистили працівники екопарку. Хлопчика назвали Жорою. Відразу доглядальники забирали малюка додому, а тепер він переїхав жити в окремий вольєр звіринця.

Мавпеня має гарний апетит. Спершу його напували молоком із пляшечки кожні три години. Нині Жора вже принюхується до овочів і фруктів. Показує норов і не дає себе ображати.

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