Спеціальна венесуельська операція: як США викрали диктатора Мадуро і що буде далі

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Кадри із гвинтокрилами, вибухами і димом над столицею Венесуели Каракасом миттєво рознесились усім світом. За військовою операцією «Абсолютна рішучість» президент США Дональд Трамп, очільник Пентагону Піт Гегсет і держсекретар Марко Рубіо стежили в режимі реального часу. Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес підняли прямо із ліжка і відправили до Нью-Йорка — на суд.

Про подробиці цієї «спеціальної венесуельської операції» йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Затримання венесуельського диктатора стало кульмінацією кількамісячної кампанії Трампа і його особистим тріумфом.

Ніколаса Мадуро звинувачують у підтримці картелів і транзиті наркотиків до США. Смертність від фентанілу останніми роками серед американців значно зросла.

Від вересня армія США щонайменше кількадесят разів атакувала судна, які, як заявляли, займались контрабандою наркотиків. Внаслідок ударів загинуло щонайменше 95 венесуельців.

Удари по суші були неминучими. Цього разу — під час наземної операції, за даними New York Times, загинуло щонайменше 40 людей — цивільних та військових.

Для викрадення венесуельського диктатора Мадуро, як пише видання Axios, ЦРУ інтегрувало в країну власних агентів. Ті стежили за кожним кроком Мадуро і знали, де він жив, що їв та як спав. Спецпризначенці навіть збудували копію його будинку, аби відточити штурм.

Під час захоплення подружжя намагалось втекти до армованої сталлю кімнати, але не встигло. Лише одне питання залишається загадкою: як вдалось обійти десятки рубежів охорони, які оточували Мадуро і мали охороняти господаря. Невже, відчувши слабкість свого лідера, оточення його просто здало?

Кінець диктатора

Задоволений операцією Дональд Трамп вийшов до преси, щоб дати відповіді на запитання журналістів.

«Ми керуватимемо країною доти, доки не зможемо здійснити безпечний, належний та розсудливий перехід», — сказав він.

Тим часом Верховний суд Венесуели постановив, що керуватиме країною віцепрезидентка Делсі Родрігес. Трамп заявляє, що вона пообіцяла піти на співпрацю.

Тут важливо нагадати, що режим Мадуро увесь цивілізований світ не визнавав легітимним вже багато років. Україна — теж серед них.

Колишній водій автобуса Ніколас Мадуро був соратником Уго Чавеса, після смерті якого у квітні 2013 року, він і очолив країну, повністю її собі підпорядкувавши.

Венесуела із статусу найбагатшої колись латиноамериканської країни провалилася в найглибшу економічну кризу, мільйони венесуельців роз’їхались по світу у пошуках кращого життя, а будь-які протести придушувались репресіями.

Попри перемогу опозиції і масштабні протести — на останніх виборчих перегонах 2024 року Мадуро залишився самопроголошеним лідером Венесуели.

Реакція світу

На зухвалість Трампа світ відреагував неоднозначно. Росія і Китай, які підтримували існування диктаторського режиму у Венесуелі грошима, зброєю і технологіями — апелюють до міжнародного права.

«Такі гегемоністські дії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели, а також загрожують миру й безпеці в Латинській Америці й Карибському регіоні», — йдеться у заяві МЗС КНР.

Росія та Білорусь, які показали приклад, як можна розтоптати всі міжнародне право, схоже таки переконали Трампа: світом керує право сили. І він ним рішуче скористався, погодивши операцію «Абсолютна рішучість».

Європа розгублена, але реагує стримано. Мовляв, юридична оцінка діям Сполучних Штатів потребує аналізу.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час дзвінка своєму колезі Марко Рубіо закликала до стриманості. Водночас президент Франції Еммануель Макрон привітав венесуельців зі здобуттям свободи від диктатури.

Україна теж послідовно відстоює право народів на свободу.

«Добре, що вони знають, що робити із диктаторами», — прокоментував спецоперацію США президент Володимир Зеленський.

Що буде з венесуельською нафтою

Венесуела володіє найбільшими в світі підтвердженими запасами нафти. За нею йдуть Саудівська Аравія, Іран та Канада. Венесуела має в пʼять разів більше нафти, ніж, наприклад, США. Саме на розробку цих покладів, як заявив журналістам Трамп, він і відправить американські компанії на венесуельську землю.

«Це нічого нам не коштуватиме, бо гроші, які видобуваються з-під землі, дуже значні… Ми хочемо там безпеки. Я думаю, те, що станеться з Венесуелою протягом наступного року, буде чудовим явищем, і найбільше від цього виграє народ Венесуели», — запевнив президент США.

І хоча розробка родовищ триватиме не один рік, для Сполучених Штатів це матиме стратегічне значення. Так само, як і для бензоколонки Росії. Ціни на російську нафту обваляться. Гаманець Путіна з якого він фінансує війну спорожніє.

Та головне російському диктатору показали, що глибокі та броньовані бункери, ешелони ППО та сотні тисяч охоронців — не врятують. Теза про абсолютну недоторканність російського керівництва слабшає. Оточення Путіна урок Мадуро точно засвоїло.

Що чекає на Мадуро

Мадуро вже в слідчому ізоляторі Нью-Йорка. Перед судом він може постати вже в понеділок, 5 січня. Йому висувають обвинувачення у наркотероризмі, масштабній корупції, участі в міжнародному наркотрафіку та змові з транснаціональними злочинними угрупованнями.

Однак світові ЗМі не припиняють ставити запитання: що буде далі? Зрозуміло одне — миротворець Дональд Трамп уміє не лише «закінчувати» війни.

І якщо навіть Путін посилив свою охорону, то страшно подумати в якому бункері спатимуть тепер очільники Куби, Північної Кореї, Ірану чи Білорусі. Їхній сон тривожитиме кляте питання — хто наступний?

Нагадаємо, міжнародний оглядач The Guardian пише, що донедавна страх вплутуватися у війни за кордоном стримував бажання президента США Дональда Трампа захопити територію та природні ресурси інших країн. Після ударів по Венесуелі та викрадення президента цієї країни Ніколаса Мадуро американський лідер, здається, остаточно повірив у свою всемогутність і «путінізує» зовнішню політику США.