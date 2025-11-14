Спецоперація "Мідас": усе, що відомо про корупцію в енергетиці, та чи екстрадують підозрюваних з Ізраїлю

© ТСН

Реклама

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура цього тижня заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Фігурантів називають високорівневою злочинною організацією, яка вибудувала корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема й «Енергоатом».

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

ПОНЕДІЛОК

Вранці одразу у кількох ЗМІ з’являється повідомлення про слідчі дії у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка та його колишнього радника Ігоря Миронюка. Пишуть і про обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, колишнього бізнес-партнера та близького друга Володимира Зеленського. Але офіційного підтвердження цьому немає.

Вже о 10 ранку у себе в телеграм-каналі НАБУ публікує текстове і відео повідомлення з подробицями справи.

Реклама

Без імен. Лише прізвиськами — фігурантів справи у НАБУ називають злочинною організацією: «Рокет», «Тенор», «Шугармен», «Карлсон», «Рьошек». Саму операцію по викриттю цієї схеми детективи охрестили «Мідас» — за давньогрецькою міфологією це ім’я володаря, який був здатний обертати все, чого торкався, на золото.

Схема, за версією детективів, виглядала наступним чином: фігуранти мали інформацію про контракти «Енергоатому» та їхніх підрядників. І саме із них вимагали відкати від 10 до 15%. Якщо ті відмовлялись платити — їм погрожували заблокувати платежі або скасувати статус постачальника «Енергоатома». Усе це підкріплювали аудіозаписами розмов фігурантів.

Фігуранти за версією НАБУ контролювали кадрові призначення в «Енергоатомі», закупівлі та фінансові потоки. У самому «Енергоатомі» підтвердили обшуки і пообіцяли співпрацювати зі слідством. Також провести внутрішні перевірки обіцяє і міністерка енергетики Світлана Гринчук, яка одразу надвечір збирає журналістів аби прокоментувати цю справу.

Про корупцію згадує у традиційному вечірньому зверненні і президент. І наголошує, якщо провину фігурантів доведуть — вони мають понести відповідальність.

Реклама

ВІВТОРОК

НАБУ публікує чергову серію подробиць розслідування операції «Мідас». Її головний герой «Карлсон» — керівник злочинної організації, який, за словами правоохоронців, контролював роботу так званої «пральні», де «відмивали» незаконно отримані кошти.



Хто такий «Карлсон»? Офіційно у НАБУ справжнього імені не назвали. Але в інтерв’ю виданню «Українська правда» фактично підтверджують, що йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча. Але ще до початку розслідування він виїхав за кордон. Цей факт підтвердили у Держприкордонслужбі і уточнили — у розшуку на момент виїзду він не перебував, Україну покинув, як громадянин Ізраїлю.

Ще раніше із країни виїхав іще один фігурант — Олександр Цукерман. У розслідуванні він фігурує як «Шугармен». Попри відсутність в країні — обом оголосили підозри. Ще 5 фігурантів затримали. Одному з них навіть почали обирати запобіжний захід.

У вівторок надвечір НАБУ оголошує ще одну підозру в незаконному збагаченні — колишньому віцепрем’єру. В одній з серій серіалу НАБУ він фігурує із прізвиськом — Че Гевара. Слідство твердить, йому учасники злочинної організації передавали один мільйон 200 тисяч доларів. При цьому останній транш з цієї суми — півмільйона доларів його дружині. Бо сам Че Гевара вже був підозрюваним у корупційних злочинах. НАБУ його імені не називає, але журналісти припускають — йдеться про Олексія Чернишова.

На Банковій на розслідування відреагували закликами до кадрових перестановок. Володимир Зеленський у зверненні у вівторок заявляє: міністр юстиції та міністр енергетики — мають подати у відставку. Та анонсує перезавантаження управління «Енергоатомом».

Реклама

Згодом стає відомо, що Світлана Гринчук і Герман Галущенко дослухалися порад президента і написали заяви про відставку.



У цей ще день з’явився і коментар «Енергоатома», там наголосили — через діяльність злочинної організації жодних збитків вони не понесли. Втім пообіцяли провести необхідні перевірки.

СЕРЕДА

Кабмін подає у Парламент заяви про відставки двох міністрів. Їх можуть розглянути 18 листопада. А ще від посади відсторонює віцепрезидента «Енергоатома» та ще кількох посадових осіб.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжні заходи. Засідання відбуваються одночасно у кількох залах. Журналістам дозволяють транслювати усе у прямому ефірі. Сторона обвинувачення у подробицях зачитує матеріали слідства. Про те, як під час затримання фігурантів справи розбивали свої телефони та знищували документи, про те, як довго стежили за причетними і навіть як з’ясували, що міністерка енергетики кілька разів ночувала у Германа Галущенка і мала свій ключ від його оселі.

Колишнього радника міністра енергетики Ігора Миронюка беруть під варту з можливістю внесення застави у 125 мільйонів гривень. Детективи його називають одним із засновників злочинної схеми. І на плівках він фігурує як «Рокет».

Реклама

У СІЗО, за рішенням суду, опиняються і виконавчий директор «Енергоатому» Дмитро Басов — на прізвисько «Тенор», а також «Рьошик» — так детективи НАБУ називали бізнесмена Ігоря Фурсенка. Обидва теж мають можливість вийти на волю під заставу, відповідно, у 40 та 95 мільйонів гривень.

На плівках антикорупційного бюро можна почути і жіночі голоси. Один з них, як з’ясовується у суді, належить Лесі Устименко — за даними слідчих вона працівниця бек-офісу з легалізації коштів.

У цей же день, свою можливу причетність до справи «Мідас» виданню «Радіо Свобода» коментує бізнесмен Олександр Цукерман, який виїхав за кордон. Звинувачення назвав неправдою і пообіцяв повернутись до України, коли прийде час.

ЧЕТВЕР

У четвер запобіжний захід обирають останній затриманій фігурантці — ще одній працівниці бек-офісу Людмилі Зоріній. Але того ж дня за неї та Лесю Устименко внесли сумарно 37 мільйонів гривень застави. Зробила це компанія, зареєстрована у травні цього року.

В уряді, своєю чергою, анонсують аудит усіх державних компаній, передусім закупівель.

Реклама

Проте головною новиною дня стають санції проти втікачів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони діятимуть три роки. Передбачають заборону економічної діяльності та блокування активів. Сам президент у інтерв’ю «Блумберг» заявляє, що не спілкувався із Міндічем після оголошення розслідування. І підкреслив, що друзів, як президент воюючої країни мати не може. А головне у цій справі — вироки.

Європейські партнери України на скандал відреагували стримано. Заявили, що наша держава має показати швидку реакцію. Появу справи назвали підтвердженням того, що антикорупційні органи в Україні таки працюють і закликали продовжити антикорупційні реформи. Водночас пообіцяли — навіть попри скандал підтримуватимуть Україну у боротьбі з Росією. І лише угорський прем’єр Орбан закликав припинити фінансування через корупцію. Втім в українського МЗС йому одразу нагадали, що Орбан і сам фігурує у подібних розслідуваннях.

П’ЯТНИЦЯ

У цей день свої перші коментарі нарешті на широкий загал дають очільники антикорупційних відомств.

Сам вихід розслідування у публічний простір, твердять, лише частина роботи. А судова справа може розтягнутися на роки.



Утім одне питання — про можливу екстрадицію втікачів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — очільники НАБУ та САП таки прокоментували. Санкції на них наклали, як на громадян Ізраїлю, і РНБО розглядає варіант із можливим позбавленням їх громадянства України.

Реклама

«Україна визнає громадянство своє в першу чергу, тобто для будь-якої особи — яка має декілька громадянств — українське буде першочерговим. Ми будемо за цим стежити».

«Екстрадиція будь-якої особи можлива, відповідно до законодавчої бази. Будем цим займатися, вивчати це питання. Цим займаються прокурори і детективи».

Чи будуть у справі про корупцію в енергетиці інші підозри — очільники НАБУ та САП не кажуть. Водночас, не виключають: до подальшого розслідування можуть долучити слідчі групи із інших країн та Службу із фінансового моніторингу. Тож, не виключають — наступного тижня українці почути чимало інших нових обставини справи.