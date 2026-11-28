Зустріч матері та сина / © ТСН

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До оборонців Оріхова — бійців 65-ї окремої механізованої бригади — звернувся побратим, який там служить, із проханням допомогти забрати батьків із міста.

Тато загинув від удару артилерії, а мати переховувалася по підвалах розбитих будинків. Її і шукали наші військові, аби вивести на точку евакуації та знайшли.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Зустріч після майже року розлуки

Син обіймає матір. Вони не бачилися майже рік. Тетяну Іванівну наші військові змогли вивести з Оріхова.

«Малий», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Бабусю ми вивезли вчора, з Оріхова її вивели з великими труднощами. Вона у нас перебула одну добу. І з такими ж труднощами вивозили вже з Таврійська, веземо на Запоріжжя».

Аби знайти жінку у місті і евакуювати, військові розробляли цілу спецоперацію. Про неї хлопці дізналися від побратима — бо це були його мати і тато. Йому додзвонилася сусідка з Оріхова.

Поховала чоловіка на подвір’ї і виходила під дощем: як тривала евакуація

Пенсіонери Гусарови до останнього лишалися у місті. Годували залишених собак і працювали на городі. На евакуацію Тетяна згодилася після смерті чоловіка — його поховала на подвір’ї. Їхній будинок розбили снаряди, вона перебралася в іншу багатоповерхівку. Там її й знайшли військові.

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Тетяна Гусарова, евакуйована з Оріхова: «Вам не передати, це було щось — дощ, але ми й чекали дощу, тому що без дощу дрони там на кожному кроці, і так два "ждуни" спіймали. Хлопці славні, їм дякую, вони мене тягнули просто, ну намагалася і я».

Кілька діб крок у крок вони йшли нічним Оріховим на точку евакуації. Противник посилив удари по місту. Дрони, керовані авіабомби знищують цивільну забудову, у якій ще досі залишаються мешканці.

Тетяна Гусарова, евакуйована з Оріхова: «Кидайте все господарство, кидайте все, не тримайтеся за все це, треба йти, бо інакше життя ваше там закінчиться в будь-який момент, бо от секунда — і тебе нема, як чоловік, повен сил, але один постріл — і нема його вже».

«Втратили дім, але не родину і віру»

Після втрати чоловіка у Тетяни Гусарової залишився син, який служить у війську й захищає околиці рідного Оріхова, і невістка, яка тепер доглядає за нею у Запоріжжі. Вони втратили дім, але не родину і віру.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Біда зі світлом в Дніпрі! Спалах туберкульозу! Негода накриє Україну! | ТСН 19:00 27 листопада

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