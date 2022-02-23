Спікерка МЗС РФ і головні кремлівські пропагандисти: ЗМІ дізналися імена росіян, які опинилися під санкціями ЄС за визнання ОРДЛО

Спікерка МЗС РФ і головні кремлівські пропагандисти: ЗМІ дізналися імена росіян, які опинилися під санкціями ЄС за визнання ОРДЛО

Під нові санкції ЄС потрапили російські чиновники та пропагандисти.

Російські депутати, які голосували за "незалежність" створених РФ квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР, потрапили до "чорних" списків ЄС. Глави дипломатій країн-членів Євросоюзу узгодили пакет санкцій, які 23 лютого мають набути чинності. Утім, обмеження зачеплять не лише політиків, а і російських військових, бізнесменів, пропагандистів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок від 23 лютого.

Санкційні списки ЄС поіменно ще узгоджують, але джерела "Радіо Свободи" в дипломатичних колах ЄС, повідомили, що серед імовірних кандидатур можуть бути: бізнесмен Євген Пригожин (він із найближчого оточення Володимира Путіна), Маргарита Симоньян (головна редакторка пропагандистського медіа RT"), Володимир Соловйов (кремлівський пропагандист). Крім того, як повідомляє "Радіо Свобода", під санкціями опинилися голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, речниця МЗС РФ Марія Захарова, віцеспікер Держдуми Петро Толстой і міністр оборони Сергій Шойгу.

Загалом, до санкційного списку, про який напередодні заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, потрапили 351 депутат Держдуми – всі, що ініціювали процес визнання "незалежності" самопроголошених терористичних так званих “ДНР” і “ЛНР”, 24 фізичні і 3 юридичні особи. Обмеження запровадять і проти п'яти російських банків.

Офіційно відомо, що ЄС зупиняє торгівлю з непідконтрольними Києву районами Донбасу і закриває доступ російському уряду до європейських фінансових ринків. У Брюсселі також попередили, що Москва отримає ще жосткішу відповідь, якщо піде далі.

Нагадаємо, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Перед цим 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

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