Спільний ворог та історія: що змінилося у ставленні поляків до українців після 24 лютого

Спільний ворог та історія: що змінилося у ставленні поляків до українців після 24 лютого

У вівторок, 3 травня, наші найближчі сусіди поляки святкують День конституції. Рівно рік тому в цей день Володимир Зеленський приїздив до Варшави, щоб особисто взяти участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Речі Посполитої.

Мало хто знає, що безпосередню участь в її написанні брали вихідці з українських земель.

Тоді, як і зараз, Росія була не в захваті від сильної польської державності. В одному з приватних листів Катерина ІІ писала: "Для Росії немає ні потреби, ні користі, щоб Польща стала дієздатною". За рік після ухвалення першої Конституції Речі Посполитої, 1792 року Росія окупувала частину країни, а новий Основний закон так і не почав діяти.

Як бачимо, за більш ніж 200 років нічого не змінилося. Польща прямо звинуватила Росію у загибелі Леха Качинського та польської верхівки в авіакатастрофі під Смоленськом 2010 року. Проти України Росія пішла широкомасштабною війною, намагаючись знищити нашу державність. Спірні моменти спільної історичної пам’яті в українсько-польських відносинах від 24 лютого відійшли на другий план. У нас є спільний ворог і мета – здолати Росію.

У День Конституції Польщі, ТСН.ua розповідає, як політично та військово нас підтримують поляки.

Спільний погляд на загрозу

Повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України 24 лютого, чітко прояснила, хто є хто. Польща добре розуміє: якщо Україна впаде, то не лише отримає Росію на своїх кордонах, а й пряму загрозу військового вторгнення, бо Путін не зупиниться.

"Польща чудово знає, коли хтось нападе на неї, загалом її захищатиме 76 млн людей, бо ми будемо на вашому боці", - сказав Зеленський польським журналістам, які приїздили до Києва наприкінці квітня.

У Варшаві знають, що Україна зараз відстоює не лише власну незалежність, а й захищає Європу, демократію та весь цивілізований світ віт тоталітаризму, війни і темряви. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі єдиний серед своїх колег з ЄС, хто не евакуювався, працював і продовжує працювати в Києві.

Перші європейські політики, які відвідали воєнний Київ, коли російські війська вчиняли свої звірства на Київщині, були прем’єр Матеуш Моравецький (причому з початку року він був в Україні тричі, хоча до цього востаннє 2016 року) та віцепрем’єр Ярослав Качинський. Рівно за місяць, вже в квітні, до України приїхав Анджей Дуда.

Більш ніж за два місяці широкомасштабної війни, Польща прийняла понад 2,5 млн українців. По всій країні працюють тисячі волонтерів, сотні первинних центрів прийому біженців, де українці, які тікають від війни, можуть отримати першу медичну допомогу, їжу та необхідну інформацію.

Скрізь у польських містах українські прапори. І це не українці, які приїхали до Польщі, їх демонструють. Наші стяги піднімають небайдужі поляки на знак солідарності з українцями.

За словами директора Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхала Марека, ставлення поляків до Росії після 24 лютого особливо не змінилося, бо і до цього її вважали найбільшою військовою загрозою регіону. Змінилося швидше ставлення поляків до України та українців.

"У Польщі перш за все зрозуміли, що Україна – це не failed state, що це зовсім відмінна від Росії держава. Пішла деконструкція радянських міфів про братські народи, що українці та росіяни дуже схожі. Серед пересічних поляків, українці стали вже повноцінною нацією. Бо до цього ще були розмови, що Україна десь там в процесі становлення держави. Зараз вже ніхто не сперечається, що Україна має потужну державу, як інституцію, яка в змозі захищатися від ударів такої величезної імперії, як Росія", - каже ТСН.ua Міхал Марек.

Експерт розповідає, що після 24 лютого в польському інформаційному просторі з’явилися сотні, якщо не тисячі, матеріалів про Україну. На польському телебаченні тепер можна побачити передачі про українську кухню, особливості української культури.

"Всюди зараз Україна. Це ще раз доводить, що Україна – це зовсім відмінна від Росії держава. І важливо, щоб поляки це знали. Росія не покинула спроб розколоти нашу дружбу. Російські тролі в соцмережах розповідають, що українці – це "бандерівці", які не шанують поляків. Але це пропаганда. Що дійсно розлетілося соцмережами, так це ініціативи українців, наприклад прибрати польський цвинтар у Золочівці Рівненської обл. Кілька тижнів тому у Кракові українці зібралися на суботник в одному з парків", - розповідає Міхал Марек.

Військова допомога

Росія не полишає спроб посварити Київ та Варшаву. Лише минулого тижня директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що США та Польща хотіли відновити польський контроль над нібито "історичними польськими володіннями в Україні".

Зеленський назвав цей вкид Кремля "інформаційними ракетами, щоб викликати паніку". У тому, що це брехня, сумнівів немає. Цікаво інше. Саме в той день, коли Наришкін робив цю заяву, "Газпром" перекрив Польщі газовий вентиль за її відмову платити в рублях. Ба більше, це сталося ще й одразу після рішення Варшави передати Києву 200 танків Т-72.

Тобто, все це було ні що інше, як шантаж. Причому, за словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Польща передала Україні зброї на 1,5 млрд євро. Це третя після США та Великої Британії країна за обсягами надання Україні військової допомоги. Хоча спочатку здавалося, що це лише ПЗРК "Перун", але потім це були і танки Т-72.

ТСН.ua вже писав, що Польща якось вже проживе без російського газу, беручи до уваги LNG-термінал у Свіноуйсьце, через який збільшать імпорт скрапленого газу. Восени буде запущений Baltic Pipe (має з’єднати ГТС Данії та Польщі – ред.). Тому Польща зможе отримувати не лише скраплений, а й трубопровідний норвезький газ із Північного моря.

"Польща оголосила про незалежність від російського газу, бо вони тягнуть Baltic Pipe. Для нас це теж сигнал, бо від 2015 року ми так і не побудували інтерконектор між ГТС Польщі та України. З цим треба більш серйозно працювати. Бо Польща побудувала інтерконектор ще й зі Словаччиною, і нас до речі кликали приєднатися", - розповідає ТСН.ua Євген Магда.

Експерт нагадує, що віцепрем’єр Пьотр Гліньський, який давно відповідає за діалог між Україною та Польщею щодо питань спільної історичної пам’яті, визнав, що історичні проблеми відійшли на другий план. Саме тому зараз є історичний шанс на порозуміння.

"Гасло "Слава Україні" не спрямовано проти Польщі, а в першу чергу проти Росії, і після 24 лютого Київ це довів. За 30 років після встановлення дипломатичних відносин, зараз Україна та Польща перебувають на найвищий точці співпраці. І наше спільне завдання, щоб цей період тривав якомога довше", - підсумовує Євген Магда.