Херсон оговтується після чергового російського обстрілу. З мінометів та артилерії окупанти там цілодобово б'ють по усіх районах міста. Сотнями там вилітають шибки та руйнуються бетонні стіни, і щоразу після кожного обстрілу люди оселі люди беруться усе лагодити, йдеться в ТСН.

На подвір'ї пані Валентини розбирають руїни, де був її будинок. Вночі сюди прилетів російський артснаряд. У жінки шок: спершу раділа що всі живі, тепер думає де жити далі? Першочергове завдання - врятувати те, що вціліло, тож дах затягують плівкою, діру в стіні - затуляють дерев'яними щитами.

Матеріали для робіт привозять волонтери та міська влада. В одній із багатоповерхівок на околиці міста за раз вилетіло зо 3 десятки шибок. Окрім вікон - руйнує бетон.

Російська залізяка втрапила на дах місцевого гуртожитку і обвалила в коридорі частину стелі, стіни вкрилися тріщинами і лише дивом тут нікого не вбило. Якщо закрити побиті шибки вийде нашвидкоруч, то полагодити бетонне перекриття - вимагає часу. Масштаби руйнувань і кількість потрібного для відновлення матеріалу, підраховує міська влада. Для цього створили спеціальну бригаду, вони об’їжджають усі пошкоджені об'єкти і оцінюють пошкодження за трьома ступенями: перший - вибиті вікна, останній - поруйновані стіни. Або як в цьому гуртожитку- руйнування другого ступеню: жити можна, але потрібен капітальний ремонт. Для цього сюди направляють бригаду комунальників, що має першочергово законсервувати пошкодження.

Відремонтувати усе вийде, коли ворога відженуть хоча б настільки, аби сюди не діставали його гармати. Повторні обстріли тих самих будинків трапляються не рідко.

Список пошкоджених росіянами об'єктів в Херсоні щодня поповнюється щонайменше десятком адрес. Окрім людських осель - адмінспоруди, лікарі, школи та дитсадки, а ще комунікації: водогони, газопроводи і міські електромережі. Їх лагодять щодня, аби забезпечити жителям не лише світло і тепло, а й навіть електротранспорт. “Ми працюємо над тим, щоб якось запустить тролейбус, хоть якось запустить. Тільки біда в тому, що тільки поробимо, тут же б'ють. Дуже близько до лінії фронту”, - кажуть комунальники.

Читайте також:

Життя під обстрілами: росіяни під підкриттям української АЕС знищують артилерією село на Дніпропетровщині

У Бахмуті вже із верхніх поверхів будинків видно передові позиції росіян, але в місті досі працює базар

Не вціліло жодне вікно у багатоповерхівці: у Хмельницькому усувають наслідки удару "Калібрами" по місту