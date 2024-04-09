"Спитав, чи готовий син захищати Україну": мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці

У ДБР спростували чутки про те, що підозрюваний раніше працював у них

Стали відомі нові подробиці про резонансне вбивство та особистість 16-річного підлітка Максима Матерухіна в київському фунікулері.

ТСН.ua розшукав маму загиблого – Ірину Матерухіну та поспілкувався з нею.

Мати розповіла про сина, якого вбили у Києві

Мати хлопця, посилаючись на слова безпосередніх свідків вбивства, розповіла нам наступне: "Діти їхали у вагончику фунікулера, він почав чіплятись спочатку до жінок. Потім – до хлопців з компанії мого сина. У сина він спитав про те, чи готовий він піти захищати державу. Син відповів, що коли прийде час, то готовий. Раніше син поділився зі мною тим, що після того, як йому виповниться 18 років, то хоче потрапити у Третю штурмову бригаду. Він насправді це планував і хотів цього".

За словами Ірини, в цей час вагончик завершив свій рух і всі почали виходити з нього.

"В цей момент цей чоловік штовхнув Максима, падаючи, мій син розбив скло головою і порізав сонну артерію. Максим пройшов ще дві сходинки в шоковому стані і впав…", - зі сльозами на очах розповідає мама хлопця.

До цього мати хлопця додає, підкреслюючи, що в неї наразі є два побоювання.

"Перше побоювання – це те, що її замнуть. Друге – я хвилююсь через те, щоб не було погроз нашій сім’ї. В мене є ще син, якому 9 років. Я боюсь за нього. Я не знаю, наскільки чоловік, який вбив сина, впливовий, які у нього зв’язки, який він крутий чи блатний, скільки у нього грошей. Я хочу, щоб його посадили, хочу, щоб він був покараний", - каже Ірина Матерухіна.

Крім цього, жінка додає, що спростовує те, що її син начебто поводив себе некоректно у вагончику фунікулера: "На підлітків дуже просто сказати, мовляв, що це вони могли щось сказати. Мій син таким не був, такими були і його друзі. Всі знають, що син був дуже добрим".

Знов заплакавши, пані Ірина додає: "Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів, він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко і для нас, і для друзів. Син хотів стати футболістом, в цьому році планував заключати контракт. Мріяв про кар’єру футболіста і грати за Україну. Хотів прославити нашу сім’ю. Син дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим – 1 метро 90 сантиметрів. Похорон сина буде завтра…"

Що кажуть у правоохоронних органах

В ДБР, яке розслідує цю гучну справу, нам розповіли, що наразі колишній працівник УДО, який підозрюється у вбивстві підлітка, є затриманим і сьогодні заплановане судове засідання, де йому повинні обрати міру запобіжного заходу без альтернативи внесення застави.

Крім цього, в ДБР спростували чутки про те, що підозрюваний раніше працював у них. Своєю чергою, чутки про те, що підозрюваний вже начебто на свободі, прокоментували і в Управлінні державної охорони.

"Управління державної охорони України висловлює співчуття родині загиблого. Втрата дитини – це невимовне горе та непоправна втрата. Втім звертаємось до суспільства і представників медіа з проханням уникати поширення недостовірної та неперевіреної інформації. Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця", - повідомили в УДО.

Вбивство підлітка: що відомо

Ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

“За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.

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