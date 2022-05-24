Співавтор Конституції розповів про карколомні наслідки для України, якщо РФ зараз не підпише капітуляцію

Співавтор Конституції розповів про карколомні наслідки для України, якщо РФ зараз не підпише капітуляцію

Війна в Україні, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним, повинна закінчитися капітуляцією країни-агресорки РФ.

Український політик Роман Безсмертний (2010-2011) наголошує, що документ про капітуляцію повинна відписати офіційна Російська Федерація, яка напала на Україну і варварськи вбиває і мордує мирних людей, а також представники цивілізованих країн, які будуть так званими гарантами.

Про це український політик, дипломат, один із авторів Конституції України, кандидат політичних наук Роман Безсмертний сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Повною капітуляцією Росії, - відповів він на запитання, яким бачить завершення війни в України, і продовжив, - "Причому з одного боку має підписати капітуляцію Путін чи уповноважена особа, а з іншого - це буде формат "Рамштайну", 43- 44 (країн. - Ред.), немає значення, але це той світовий союз, який протидіє цій агресії".

Безмертний зауважив, що, імовірно, Путін може не підписати капітуляцію. Але нагадав, що Гітлер теж не підписував її, це зробив начальник Генштабу.

"Хай і цей застрелиться", - сказав Безмертний на репліку ведучого, який влучно зазначив, що Гітлер застрелився в бункері.

Безмертний наголосив, що у цій війні Росія має капітулювати і будь-які інші спроби, за його словами, це лише "відтяжка часу, пауза, яка все рівно переросте у продовження війни".

Нагадаємо, Зеленський готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову.

Читайте також: