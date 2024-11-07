“Спіймали, на наступний день на Авдіївку, потім він трьохсотий”: військовий різко висловився про мобілізацію

Мобілізація в Україні не успішна, тому що людей не вистачає. Якщо була б успішна, то було б інакше.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів командир взводу БПЛА, 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України на позивний “Чилі”.

Він каже, що не розуміє чоловіків, які підлягають мобілізації і не готуються до війни.

“Тобто вони знають закон, вони знають, що у них немає трьох дітей, щоб була бронь. Людина на щось там собі розраховує. Потім людина опиняється в бусику, в якійсь штурмовій бригаді, трьохсотиться і всім жаліється”, — каже військовий.

Він радить людям, які знають, що вони підлягають мобілізації, наперед шукати собі підрозділ та місце.

“Повірте, сьогодні є дуже багато професій на війні, не обов'язково військовий — це той, хто штурмує окопи. Є дуже багато інших професій. Та ж сама медійна сфера, дешифрування, де людина б принесла користь, де людина б заробила гроші в тому числі, і де людина не потрапила би в бусік і не потрапила потім в штурмовики”, — розповів “Чилі”.

За його словами, трапляються випадки, коли знайомі жаліються на “бусифікацію”.

“Типу ось був там друг друга, спіймали, на наступний день вже на Бахмут, на Авдіївку, потім він трьохсотий на наступний день. Особисто я не знаю таких випадків, може таке є — не знаю. Але мова про інше. Мова про те, що людина не попіклувалася про своє майбутнє, вона не подбала про нього, вона це пустила на самотік і в результаті потім отримала. Якщо ти сам не хочеш вирішити свою долю, за тебе її вирішить хтось інший”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Відверте інтерв'ю БІЙЦЯ ЛЕГІОНУ: Прірва між КОМАНДИРОМ та солдатом, бусифікація та МЕТА РФ

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