Спланований удар по Краматорську: покроково розвінчуємо фейки путінської пропаганди

Американці, французи та німці нададуть Україні дані розвідки та супутникові знімки пуску ракети "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська.

У п’ятницю, 8 квітня, серед білого дня росіяни завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Загинуло 50 людей, ще 98 дістали поранень. Цей кривавий воєнний злочин у Москві планували заздалегідь, бо прекрасно знали, що саме в ці дні з Донбасу евакуюються тисячі мирних людей з дітьми.

Планували ще й для того, щоб звинуватити у вчиненні цього кривавого злочину Україну, бо били "Точкою-У". Тепер російські пропагандисти виливають тони помиїв, демонструючи брехливі докази. Але правда на нашій стороні з кількох причин.

По-перше, одразу після удару російські пабліки сміливо відрапортували, що завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, бо там начебто базувалися позиції ЗСУ.

ТСН.ua

По-друге, коли виявилося, що начебто "відпрацювавши" по позиціях ЗСУ, вони вбили 50 цивільних і ще майже 100 дістали поранень, то, як і у випадку з різаниною в Бучі, почали поспіхом видаляти ці повідомлення зі своїх Telegram-каналів.

По-третє, натомість росіяни почали поширювати дезінформацію, що удару було завдано "Точкою-У", яку начебто ще восени 2019 року зняли з озброєння російської армії. Проте і тут докази грають проти росіян. Бо є численні фото та відео, які доводять, що ці "Точки" вони масово використовували у себе на навчаннях 2020-2022 рр., а в березні - вже у Чернігівські та Київські областях.

Разом із експертами ТСН.ua покроково розвінчує брехню росіян про черговий воєнний злочин на залізничному вокзалі Краматорська.

Тактика масових вбивств

За словами військового експерта Олега Жданова, росіяни чітко усвідомлювали, куди вони наводять цю ракету та б’ють, бо вводяться координати цілі – точка прицілювання. І летить ракета суворо за заданими координатами. Тим паче, що протягом кількох днів до цього українська влада наполегливо закликала українців евакуюватися з Донецької та Луганської областей, де Росія скупчує всі свої війська і техніку.

"Думаю була використана подвійна мета. Перша – це інформаційна спроба дискредитувати ЗСУ. Друга – запобігти евакуації цивільного населення. Якщо вони дійдуть до Краматорська, як планують, то без цивільного населення їм буде дуже важко захоплювати це місто. Подивіться, Суми, Охтирка, Чернігів, Харків - вони не пішли на штурм цих міст, бо не змогли. А от Маріуполь оточили і що роблять? Знищують місцеве населення, щоб змусити нас здати це місто. Це, на жаль, методика ведення бойових дій російської армії", - каже ТСН.ua Олег Жданов.

Цілковита брехня і те, що ракет "Точка-У", якими поцілили по залізничному вокзалу Краматорська, начебто немає на озброєнні російської армії.

Перше використання "Точки-У" в Маріуполі було зафіксовано ще 1 березня 2022 року при обстрілі житлового масиву "Кіровський".

Потім росіяни масово використовували "Точки-У" у Київській та Чернігівські областях, які до цього перекидали до Білорусі.

Росіяни використовують "Точку-У" з 3-го тижня повномасштабної війни. У нас є дуже багато фото- та відеодоказів ракет "Точка-У", які не розірвалися, бо вони дуже старі - ще радянські.

Аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков нагадує, що минулого року 8-й російській армії, яка якраз наступає в районі ООС, створили 47-му ракетну бригаду. Проте, за відсутності готового комплекту ракетних систем "Іскандер", там були ракетні системи "Точка".

"Це 100%, бо були фотографії. Тому ракети то зняті з озброєння, але вони не списані. Тобто, вони є на складах. Є пускові, є ракети. Та й під час навчань, наприклад "Кавказ-2020", використовувалися як ракети "Іскандер", так і "Точка". У 8-ї армії ці комплекси є, бо ще не встигли зробити "Іскандери" для бригади. Вони зняті з озброєння, але вони не списані. І тренування і застосування "Точок", не зважаючи на появу "Іскандерів", були. Тому всі ці російські вигадки повна маячня" – каже ТСН.ua Микола Бєлєсков.

І все це дуже легко довести. Маркування на уламках ракети, які є на місці удару, чітко засвідчують, що вона російська і стояла на озброєнні саме російської армії. До того ж, під час фіксування цього воєнного злочину правоохоронцями зйомки зверху з дрона або безпілотника чітко покажуть, як розліталися уламки та звідки прилетіла ракета. Та й американська розвідка, французькі і німецькі супутники все це бачать: звідки був запуск і хто це зробив.

Битва за Донбас

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь каже, що удар по Краматорську – це підготовка до великого наступу на Донбасі, який вони ніяк не можуть розпочати. Бо, очевидно, що у них проблеми з відновленням боєздатності. Тому вони намагаються максимально відтягнути її початок і завдати нам шкоди ще не починаючи цієї операції.

Тобто, йде розвідка боєм і ракетно-артилерійська підготовка до наступу. Але через те, що не дуже розумні стратеги в російському Міноборони та Генштабі вже вистріляли значну частину дороговартісних "Калібрів" та "Іскандерів (а Китай тільки і руки потирає з цього), тепер росіяни вимушені повертати на озброєння вже списані "Точки-У", які то не розриваються, бо старі, то падають та не долітають до цілі.

За словами Михайла Самуся, наступ на Донбасі, який росіяни ніяк не можуть підготувати, матиме "глибину" десь 100-150 км – саме на стільки вони запускатимуть свої щупальця. І це якраз для "Точки-У". Тобто, немає сенсу на глибині 100 км застосовувати "Іскандер". Він дуже дорогий і його можна застосовувати на глибину 500 км. А "Калібри" – це взагалі штучний товар на 2-2,5 тис. км. Так само, як і повітряне базування – 3-5 тис. км.

"Це якраз для доставки ядерної зброї. Але їхнє використання немає сенсу для військового театру операції на Донбасі. А "Точка-У" є ідеальною, бо вона, по-перше, вже нічого не варта для росіян, вони їх вивели з озброєння , тобто їх все рівно треба кудись утилізовувати. По-друге, для цього театру на 100-150 км вони ідеально підходять, щоб здійснювати точкові удари по важливим об’єктам: командні пункти, системи управління, дуже важливі засоби ППО, які можуть тримати купол над нашою територією" – підсумовує Михайло Самусь.