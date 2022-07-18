Спланував та здійснив десятки надскладних операцій: у Києві попрощались із розвідником "Фанатом"

У Києві попрощалися з розвідником на псевдо "Фанат". Навіть після загибелі героя військові не дозволили розкривати його особу.

"Фанат" із тих, хто прийшов на фронт добровольцем після військової кафедри, за фахом він фінансист.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Розвідник воював від 2016-го року. Псевдо отримав за любов до футболу. Побратими кажуть, що "Фанат" спланував та здійснив десятки надскладних розвідувальних операцій, про які колись писатимуть у підручниках. Та вже подали документи на надання йому звання Героя України. Загинув "Фанат" - підірвавшись на міні.

"Ми перебували за 200 метрів від того злощасного місця, де це сталося, він просто усміхнувся і сказав - нічого, поїдемо, зараз зробим роботу, перевіримо дорогу заодно, все буде нормально, там вже їздили. Усміхнувся і сказав, що ще зустрінемось. Зустрілись на похоронах. Це - людина-герой. Вона ніколи не боялася, вона завжди йшла впере", - каже побратим розвідника.

У Києві провели в останню путь розвідника "Фаната"

Нагадаємо, у Вінниці попрощалися із загиблим 8-річним Кирилом, який переїхав із родиною з Херсона.

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