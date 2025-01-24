Таки агент РФ?: спливли архівні відео зрадника-судді Верховного Суду Стеценка

В розслідуванні "Хапуга.UA" ми показуємо архівні кадри, на яких майбутній суддя отримує офіцерські звання у російській армії.

На цих архівних кадрах молоді російські військові готуються отримувати свої дипломи та офіцерські звання. Далекий 1997 рік, "красноє знамя", атмосфера щастя та гордості. Серед молодиків нашу увагу привертає ось цей військовий – тут лейтенант, а згодом стане аж полковником армії РФ. А ще за 15 років обійме високу посаду в Україні та матиме доступ до державної таємниці.

Молодий лейтенант армії Росії, а нині скандальний суддя Верховного Суду України Семен Стеценко 1997 року отримує диплом у Військово-медичній ордена Леніна Червонопрапорній академії імені Кірова.

Гучний скандал із суддею та російським паспортом набирає обертів! А ще, окрім архівних кадрів Стеценка з Росії, в "Хапуга.UA" з’ясували нові подробиці.

Як з’ясувалось, Стеценко, переїхавши до Києва 2004-го, не припиняв своїх зв’язків з росіянами.

Семен Стеценко / Скриншот із відео Хапуга.UA

"Офіс очищення судової системи" у Фейсбуці повідомляє:

“Суддя Верховного Суду України Стеценко Семен Григорович в період від 2010-го до 2012 року отримував грошові кошти через систему грошових переказів російського банківського оператора “Юністрім” від громадянина рф Факова Дениса В'ячеславовича сукупністю 16 600 доларів США та 103 267,3 російських рублів”.

Якщо вірити цій інформації, постає запитання: що це за кошти, з якою метою Стеценко їх отримував з Росії? Зазначимо, що грошові перекази відбувалися саме в той час, коли Янукович, ставши президентом України, активно поширював свій вплив на суддів, міліцію та прокурорів. В цей час Стеценко якраз працював в Національній академії прокуратури України.

Крім того, за Стеценком точно хтось підгрібає в інфопросторі. Його біографію активно підчищають, але, як відомо, скрини не горять.

Ось такий вигляд мала сторінка судді на Вікіпедії 2015 року. Тут і про навчання, і про військову службу в РФ. Натомість в новій редакції ці відомості було стерто.

Семен Стеценко / Скриншот із відео Хапуга.UA

Семен Стеценко / Скриншот із відео Хапуга.UA

І навіть якщо Семен Стеценко зрікся свого російського паспорта, сором’язливо замовчуючи про це, хоча мав би нині гучно заявити: “Так, було! Давно було, вже немає, шкодую, вибачаюсь, що приховав, виправлюсь!”, то залишається актуальним запитання — чи понесе він відповідальність за те, що всупереч Конституції України, маючи паспорт українця від 1996 року, отримав паспорт в іншій країні?

В минулому сюжеті "Хапуга.UA" ми вже розповідали про суддю, який, ймовірно, має російське громадянство та погони полковника армії РФ.

Дійсно, якщо перевірити паспорт Стеценка, реєстр покаже його недійсним. І справді, від 15.12.2019, після досягнення 45-річного віку паспорт Стеценка не є дійсним. Але це не означає вихід з громадянства РФ.

Семен Стеценко / Скриншот із відео Хапуга.UA

На наш сюжет відреагували і в самому суді:

“Вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства РФ. Про результати розгляду вказаного звернення буде повідомлено додатково”.

Семен Стеценко / Скриншот із відео Хапуга.UA

Та навряд чи нам хтось повідомить — саме тому ми спрямували свій запит до СБУ. На відміну від тих, хто приховує, ми — навпаки — розповідаємо вам про все. Тож чекайте на новий апдейт про скандального суддю.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕСПОДІВАНО! СПЛИВЛИ АРХІВНІ ВІДЕО ЗРАДНИКА-судді Верховного Суду Стеценка! ТАКИ АГЕНТ!? Хапуга.UA

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